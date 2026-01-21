為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全台首架！星宇A350-1000進行5階段認證 2/10首航東京成田

    2026/01/21 14:25 記者吳亮儀／台北報導
    星宇航空A350-1000目前仍停放在臨時過夜停機坪。（記者吳亮儀攝）

    星宇航空A350-1000目前仍停放在臨時過夜停機坪。（記者吳亮儀攝）

    星宇航空引入全台首架空巴A350-1000廣體客機，已在本月6日飛抵桃園機場，目前正在進行民航局的五階段認證。星宇航空日前也宣布，將在2月10日首航日本成田機場。

    交通部部長陳世凱今天（21日）上午視察桃園機場臨時過夜停機坪。由於星宇航空的A350-1000正在進行認證階段，因此也暫時停放在臨時停機坪上，並由機場拖車牽引並停放在停機位上。

    桃園機場公司在機場東北角規劃臨時過夜機坪，總面積約18.9公頃，採混凝土鋪面設計。第一期工程已在去年7月25日完工啟用9個停機位；第二期工程預計在今年春節疏運前完工，將新增7個停機位，屆時共計16個停機位（14個E類、2個C類）可供航班調度運用。

    星宇航空日前也宣布，首架A350-1000（B-58551）首航班確定為2月10日JX802台北-東京，包括4席頭等艙、40席商務艙、36席豪經艙、270席經濟艙的配置。

    星宇航空未來除規劃將A350-1000投入鳳凰城航線外，也將陸續投入北美及歐洲航線，今年也進入交機高峰期，預計於年底前加入共14架新機，總機隊數將達43架。

    全台首架A350-1000（黑灰尾翼者）由星宇航空營運，預計2/10首航東京成田。後方為與星宇航空合作共掛班號的阿提哈德航空。（記者吳亮儀攝）

    全台首架A350-1000（黑灰尾翼者）由星宇航空營運，預計2/10首航東京成田。後方為與星宇航空合作共掛班號的阿提哈德航空。（記者吳亮儀攝）

    星宇航空A350-1000目前仍停放在臨時過夜停機坪。（記者吳亮儀攝）

    星宇航空A350-1000目前仍停放在臨時過夜停機坪。（記者吳亮儀攝）

    全台首架A350-1000由星宇航空營運，預計2/10首航東京成田。（記者吳亮儀攝）

    全台首架A350-1000由星宇航空營運，預計2/10首航東京成田。（記者吳亮儀攝）

    許多機場工作人員與全台首架A350-1000合影。（記者吳亮儀攝）

    許多機場工作人員與全台首架A350-1000合影。（記者吳亮儀攝）

