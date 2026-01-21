北市公有市場轉租亂象！ 議員批5年僅查處33件 市場處：持續加強稽查

北市議員詹為元指出，公有市場攤位禁止私下轉租、分租，不過違法情形普遍存在，且在社群平台可發現有民眾PO出轉租資訊，不過2021年至2025年，市場處針對轉租實際查處案件僅33件，甚至在2022年出現零查處的情形。公有市場示意圖，並非當事畫面。（資料照）

傳統公有市場面臨攤商老化，部分攤商無力經營，北市議員詹為元指出，公有市場攤位禁止私下轉租、分租，不過違法情形普遍存在，且在社群平台可發現有民眾PO出轉租資訊，不過2021年至2025年，市場處針對轉租實際查處案件僅33件，甚至在2022年出現零查處的情形；詹為元也呼籲，市府應正視攤位轉租已成結構性問題，而非個案違規。市場處表示，將會依法持續加強稽查、輔導。

詹為元指出，依市場處統計，2025年全市公有零售市場攤位數為7517攤，其中原與市場處訂有使用契約之一般攤商占絕大多數，不過也有安置戶年齡老化、無力經營，導致攤位私下轉租、分租情形普遍存在，市府應正視攤位轉租已成結構性問題，而非個案違規。

請繼續往下閱讀...

詹為元表示，以長春市場單日轉租的行情每日可達1000 元，而安置戶每月租金為1700元、一般戶的月租金則是2859元，實際在社群平台可見攤位轉租行情，每日可達1000 元，已扭曲市場租賃秩序，市府應檢討現行租金制度與實際市場運作的落差，並研議降低轉租誘因的制度調整方案。

詹為元也提到，2021年至2025年，市場處針對轉租實際查處案件僅33件，包含2021年14件、2022年0件、2023年7件、2024年6件，截至2025年11月份有6件，市府也應檢討轉租違規長期存在，但是低度查處的原因，避免形成低風險、高報酬之違規誘因。

市場處表示，轉租、其它違規稽查部分，稽查期程上分為定期與不定期現場稽查，除每月有排定期程至各市場突襲稽查外，另管理員不定期至市場執行業務時也同時巡查市場，倘查獲違規情事，則會依法規處理。

市場處公有市場零售科科長簡靖閎指出，有接獲檢舉，市場處人員必定會現場稽查，若發現並非攤主本人經營，首先將限期改善，一週後前往復查若再被發現非攤主本人經營，請攤主本人陳述意見、舉證，假設無法舉證，根據《台北市零售市場管理自治條例》將進行行政裁罰，首度違法將裁罰每個月的使用費的12倍，第二次被發現轉租行為，將會收回攤位，並裁罰每個月的使用費24倍。

簡靖閎也表示，由於在網路PO文，僅能顯示有轉租意圖，並非構成轉租行為，後續會透過實際稽查的行動來查證，將會依法持續加強稽查、輔導。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法