    首頁 > 生活

    澎湖縣中小學聯運開幕 近900選手同場競技

    2026/01/21 14:47 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖中小學聯運，即日起展開一連3天競技。（澎湖縣政府提供）

    澎湖中小學聯運，即日起展開一連3天競技。（澎湖縣政府提供）

    為期3天的「澎湖縣中小學聯合運動大會」，今（21）日在縣立田徑場開幕，縣內2所高中及47所中小學、近900位選手齊聚一堂、同場競技。此次賽事將選拔優秀選手，代表澎湖參加4月份全國中等學校運動會及5月份全國小學田徑錦標賽，為縣爭光。

    雖然寒流來襲，但澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、議員許國政、蘇陳綉色、陳佩真、教育處長陳晶卉、社會處長周柏雅、工務處長曾吉祥，以及各校校長都到場為選手們加油打氣，勉勵大家全力以赴、發揮潛力，在競賽中超越自我，展現堅毅不拔的運動家精神，爭取最佳成績。

    陳光復表示，一年一度的中小學聯合運動會，是檢視選手平時訓練成果的重要舞臺，透過競技平臺與縣內各校選手相互切磋，不僅能提升競技實力與實戰經驗，也能增進選手間的情誼。澎湖雖是離島，但澎湖子弟在體育領域的表現相當亮眼，如馬公高中游千禛去年榮獲全中運國女組五項全能全國第2名、林昱堂代表台灣出戰巴黎奧運跳遠項目等。

    教育處指出，中小聯運是縣內國中小及高中職每年一次的重要田徑賽事，今年賽事增加田徑特奧組100公尺、立定跳遠及鉛球，落實運動平權。今年前3名的選手都可以將「馬寶」帶回家，為自己學生時代留下紀念。

    開幕典禮由7所國小學童表演健身操，每位學生無畏寒風，個個精神抖擻，動作整齊劃一，展現活力。文光國中舞蹈班引領大會會旗進場，聖火手由馬公高中游千禛、陳睿妤擔任，宣誓代表由澎湖海事歐羽欣擔任。

    雖然寒流來襲，但參加運動會學子仍精神抖擻。（澎湖縣政府提供）

    雖然寒流來襲，但參加運動會學子仍精神抖擻。（澎湖縣政府提供）

