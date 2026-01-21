為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    推動AI素養教育 新營國小首開課程

    2026/01/21 13:51 記者王涵平／台南報導
    推動AI素養教育，AI「問、用、管、造」核心4素養課程首次在新營國小啟動，引導學生培養獨立思考與反思的能力。（記者王涵平攝）

    推動AI素養教育，AI「問、用、管、造」核心4素養課程首次在新營國小啟動，引導學生培養獨立思考與反思的能力。（記者王涵平攝）

    推動AI素養教育，AI「問、用、管、造」核心4素養課程首次在新營國小啟動，引導學生培養獨立思考與反思的能力。

    新營國小校長曹欽瑋表示，攜手均一教育平台團隊，不僅為全國首創，更為培育未來社會所需的關鍵人才，邁出重要的一步。今日也是新營國小成為全國首所試辦「Active AI」課程的學校，結合國際AI Literacy架構與實務教學案例，引導學生理解AI不僅是工具，更是一種需要具備判斷力、批判思考與倫理意識的能力體系，為學生在AI時代的長遠發展奠定紮實基礎。

    課程設計多元且富有彈性，包括由均一團隊思思老師與Lyida老師採行的「一班二師」教學模式，以及均一團隊老師方羿所示範的「差異化教學」。學生在均一團隊老師若綸與助教Trista的引導下，積極投入「Active AI」課程探索，並透過均一團隊老師余承學的差異化教學設計，深化學習成效。

    南市教育局新課綱創思研發中心督學林心萍對於公開觀課與教師專業成長的肯定與支持。

    另辦理教師專題講座，主題為「未來教材培養未來人才—均一教育平台教學功能分享」，由均一講師余承學主講，現場教師互動熱烈，充分展現對AI教育與教學創新的高度關注。

    1月22日起，均一AI課程正式於全國上線，目前已有超過100個班級、2000名以上學生報名參與。

