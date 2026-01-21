為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「選舉熊」又出沒？ 屏縣佳冬檳榔園、萬丹香蕉園5天內皆遭破壞

    2026/01/21 14:21 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣萬丹鄉興化廍香蕉園傳遭破壞。（屏東縣議員許展維提供）

    屏縣萬丹鄉興化廍香蕉園傳遭破壞。（屏東縣議員許展維提供）

    今（2026）年有選舉，「選舉熊」又出沒？屏東縣佳冬鄉本（1）月17日傳出檳榔園遭不明動物肆虐，檳榔樹遭折斷，坊間一度憂心是否黑熊所為，不過，屏東縣政府農業處派員勘察，發現應是中大型犬隻所為；今（21）日萬丹鄉又有香蕉園傳出類似遭破壞的情形，農民相當擔心，農業處表示會盡快前往現場了解。

    屏東縣竹田、內埔鄉一帶的檳榔園早年屢傳樹幹遭折斷、佈滿大型爪痕的情形，甚至還曾經有小豬被咬的慘案，農民常驚恐是熊出沒，但最後調查多半是中大型犬隻所為，因為消息傳出時多逢選舉年，因此類似情況常被戲稱為「選舉熊」。

    屏東縣佳冬鄉昌隆村一處檳榔園17日傳出不明動物闖入啃食農作物，連高逾2公尺的樹幹也出現抓痕，園裡有2棵檳榔樹、1棵香蕉樹受損，雖然損失不大，農民認為狗應該不會爬這麼高，因此擔心不已。不過，縣府農業處勘察後認為應是中型以上犬隻，可能是遊蕩犬所為，中型以上犬隻在追逐東西或其他動物時，是有可能跳這麼高的。

    然而，今（21）日上午萬丹鄉也傳類似情形，縣議員許展維據報到現場關心，他表示，萬丹鄉興化廍農田香蕉園，早上6點多地主到園區發現，有將近50棵的香蕉樹被不明大型動物撕裂損壞，初步看都是被咬掉的，也不像是來吃香蕉的，是猴？是熊？還是其他動物，希望農政單位盡快來了解，讓農民安心。

    農業處表示，會馬上跟農民約定時間，盡快到現場釐清。

    屏縣萬丹鄉興化廍香蕉園傳遭破壞，樹莖遭折斷。（屏東縣議員許展維提供）

    屏縣萬丹鄉興化廍香蕉園傳遭破壞，樹莖遭折斷。（屏東縣議員許展維提供）

    屏縣萬丹鄉興化廍香蕉園傳遭破壞。（屏東縣議員許展維提供）

    屏縣萬丹鄉興化廍香蕉園傳遭破壞。（屏東縣議員許展維提供）

    屏縣萬丹鄉興化廍香蕉園傳遭破壞。（屏東縣議員許展維提供）

    屏縣萬丹鄉興化廍香蕉園傳遭破壞。（屏東縣議員許展維提供）

    屏縣萬丹鄉興化廍香蕉園傳遭破壞，地上布滿可疑腳印。（屏東縣議員許展維提供）

    屏縣萬丹鄉興化廍香蕉園傳遭破壞，地上布滿可疑腳印。（屏東縣議員許展維提供）

    屏東縣佳冬鄉昌隆村一處檳榔園17日遭動物闖入，啃食農作物。（讀者提供）

    屏東縣佳冬鄉昌隆村一處檳榔園17日遭動物闖入，啃食農作物。（讀者提供）

    屏東縣佳冬鄉昌隆村一處檳榔園17日遭動物闖入，樹幹滿是爪痕。（讀者提供）

    屏東縣佳冬鄉昌隆村一處檳榔園17日遭動物闖入，樹幹滿是爪痕。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播