「選舉熊」又出沒？ 屏縣佳冬檳榔園、萬丹香蕉園5天內皆遭破壞

今（2026）年有選舉，「選舉熊」又出沒？屏東縣佳冬鄉本（1）月17日傳出檳榔園遭不明動物肆虐，檳榔樹遭折斷，坊間一度憂心是否黑熊所為，不過，屏東縣政府農業處派員勘察，發現應是中大型犬隻所為；今（21）日萬丹鄉又有香蕉園傳出類似遭破壞的情形，農民相當擔心，農業處表示會盡快前往現場了解。

屏東縣竹田、內埔鄉一帶的檳榔園早年屢傳樹幹遭折斷、佈滿大型爪痕的情形，甚至還曾經有小豬被咬的慘案，農民常驚恐是熊出沒，但最後調查多半是中大型犬隻所為，因為消息傳出時多逢選舉年，因此類似情況常被戲稱為「選舉熊」。

屏東縣佳冬鄉昌隆村一處檳榔園17日傳出不明動物闖入啃食農作物，連高逾2公尺的樹幹也出現抓痕，園裡有2棵檳榔樹、1棵香蕉樹受損，雖然損失不大，農民認為狗應該不會爬這麼高，因此擔心不已。不過，縣府農業處勘察後認為應是中型以上犬隻，可能是遊蕩犬所為，中型以上犬隻在追逐東西或其他動物時，是有可能跳這麼高的。

然而，今（21）日上午萬丹鄉也傳類似情形，縣議員許展維據報到現場關心，他表示，萬丹鄉興化廍農田香蕉園，早上6點多地主到園區發現，有將近50棵的香蕉樹被不明大型動物撕裂損壞，初步看都是被咬掉的，也不像是來吃香蕉的，是猴？是熊？還是其他動物，希望農政單位盡快來了解，讓農民安心。

農業處表示，會馬上跟農民約定時間，盡快到現場釐清。

屏縣萬丹鄉興化廍香蕉園傳遭破壞，樹莖遭折斷。（屏東縣議員許展維提供）

屏縣萬丹鄉興化廍香蕉園傳遭破壞。（屏東縣議員許展維提供）

屏縣萬丹鄉興化廍香蕉園傳遭破壞。（屏東縣議員許展維提供）

屏縣萬丹鄉興化廍香蕉園傳遭破壞，地上布滿可疑腳印。（屏東縣議員許展維提供）

屏東縣佳冬鄉昌隆村一處檳榔園17日遭動物闖入，啃食農作物。（讀者提供）

屏東縣佳冬鄉昌隆村一處檳榔園17日遭動物闖入，樹幹滿是爪痕。（讀者提供）

