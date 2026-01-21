為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖區漁會攜手航港局 銷毀1500支過期信號彈

    2026/01/21 14:16 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖區漁會與航港局合作，集中過期信號彈銷毀。（圖由澎湖區漁會提供）

    澎湖區漁會與航港局合作，集中過期信號彈銷毀。（圖由澎湖區漁會提供）

    澎湖區漁會為強化公共安全並維護海洋環境，今（21）日與交通部航港局共同辦理澎湖地區長年累積過期信號彈集中清理與銷毀作業，總計處理約1500支，有效排除漁港及船舶端潛在的公共安全風險，並同步降低對海洋環境可能造成的衝擊。

    由於信號彈係漁船於海上發生緊急事故時的重要救命設備，因此是漁船上必備物品，但部分信號彈因保存年限屆滿而過期，已不具使用效能。若持續存放於船舶或港區，或遭隨意棄置，恐因誤觸引發燃燒、爆裂等危險情形，危及港區作業人員與周邊居民安全，亦不排除遭有心人士不當利用而衍生治安疑慮。

    另外若過期信號彈遭棄置於海中，因信號彈組成原料，如果破漏外洩，可能造成海洋污染，影響海洋生態與漁業資源永續，因此集中管理統一銷毀，是最好的處理方式，澎湖區漁會才會聯合航港局，集中管理銷毀。

    澎湖區漁會總幹事顏德福表示，此次集中銷毀作業係回應漁民實務需求，透過政府單位統一、安全且合法的處理機制，協助漁民妥善處理過期信號彈，避免自行處置所衍生之安全風險，同時兼顧公共安全與海洋保育目標。未來，澎湖區漁會將持續與主管機關密切合作，強化宣導正確保存與回收觀念，並完善回收管道，共同守護澎湖港區與海域。

    過期信號彈統一集中銷毀，降低公共安全威脅及影響海洋資源。（圖由澎湖區漁會提供）

    過期信號彈統一集中銷毀，降低公共安全威脅及影響海洋資源。（圖由澎湖區漁會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播