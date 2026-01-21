帶動年節消費熱潮 台南下營年貨大街2/16登場

台南下營年貨大街炒熱年節消費。（圖由下營公所提供）

迎接馬年，為活絡地方商圈、帶動年節消費熱潮，台南下營年貨大街2月16日（除夕）至20日（年初四）將在下營中山路舉辦，打卡就送50元市集券，邀請民眾走進下營、拍照打卡、逛街採買，用行動感受最有年味的年貨大街。

下營年貨大街由下營公所主辦，今年是第4年舉辦，區長李宗翰說，年貨大街以「馬上發財」為主題，在下營玄天上帝廟口前的中山路舉辦，集結美食、伴手禮、南北貨等攤商，在2月16日除夕當天並有街頭藝人、歌唱表演、花式扯鈴，炒熱過年氣氛，民眾吃完圍爐正好來年貨大街逛街走走採買年貨，感受下營的魅力。

活動期間民眾只要至下營年貨大街服務處，在臉書拍照打卡標注下營年貨大街即可獲得市集券50元，在合作的指定攤商折抵消費。連續5天到年貨大街完成打卡任務者，在最後1日即可獲得限量好禮包禮品，限量20份，送完為止。

李宗翰表示，期望透過創意行銷與市集回饋，吸引更多家庭、返鄉遊子與旅客走進下營，共同迎接充滿喜氣與祝福的新一年。

台南下營年貨大街舉辦3年來受歡迎。（圖由下營公所提供）

