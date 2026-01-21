為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    帶動年節消費熱潮 台南下營年貨大街2/16登場

    2026/01/21 13:48 記者楊金城／台南報導
    台南下營年貨大街炒熱年節消費。（圖由下營公所提供）

    台南下營年貨大街炒熱年節消費。（圖由下營公所提供）

    迎接馬年，為活絡地方商圈、帶動年節消費熱潮，台南下營年貨大街2月16日（除夕）至20日（年初四）將在下營中山路舉辦，打卡就送50元市集券，邀請民眾走進下營、拍照打卡、逛街採買，用行動感受最有年味的年貨大街。

    下營年貨大街由下營公所主辦，今年是第4年舉辦，區長李宗翰說，年貨大街以「馬上發財」為主題，在下營玄天上帝廟口前的中山路舉辦，集結美食、伴手禮、南北貨等攤商，在2月16日除夕當天並有街頭藝人、歌唱表演、花式扯鈴，炒熱過年氣氛，民眾吃完圍爐正好來年貨大街逛街走走採買年貨，感受下營的魅力。

    活動期間民眾只要至下營年貨大街服務處，在臉書拍照打卡標注下營年貨大街即可獲得市集券50元，在合作的指定攤商折抵消費。連續5天到年貨大街完成打卡任務者，在最後1日即可獲得限量好禮包禮品，限量20份，送完為止。

    李宗翰表示，期望透過創意行銷與市集回饋，吸引更多家庭、返鄉遊子與旅客走進下營，共同迎接充滿喜氣與祝福的新一年。

    台南下營年貨大街舉辦3年來受歡迎。（圖由下營公所提供）

    台南下營年貨大街舉辦3年來受歡迎。（圖由下營公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播