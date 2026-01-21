台66線下方水泥橫梁「3層樓高」有貓！ 出動吊車誘捕救援

動物保護處動員吊車救援受困貓咪。（民眾提供）

1隻貓咪不明原因受困在桃園市平鎮區台66線快速道路高架路段下方的水泥橫梁，民眾發現後，通報桃園市政府動物保護處，動保處緊急調派吊車，讓動保處人員可以在3層樓高的水泥橫梁上放置誘捕籠，待貓咪進入籠內後，帶牠脫困並帶回動保處暫時安置。

平鎮區東勢里的大溪移置保管場位於台66線快速道路高架路段下方，1隻貓咪不明原因受困在高約3層樓的高架路段下方水泥橫梁上，民眾說，持續聽到貓叫聲已經3天了，一直不知道貓咪究竟在哪？今天上午仔細查看，終於發現貓咪受困在水泥橫梁上，趕忙撥打1999市民諮詢服務熱線，通報動保處救援。

動保處派員前來後，確認救援行動須動員吊車後，今天上午11點多緊急派車抵達，隨即由動保處人員搭吊車上升到約僅容1人行走的水泥橫梁旁，放置誘捕籠後再下降到地面靜待貓咪進入誘捕籠，民眾說，看似流浪貓的貓咪，似乎意識到動保處人員是前來幫助牠，很快進入誘捕籠，之後再由動保處人員將誘捕籠取下，帶著貓咪回動保處暫時安置。

貓咪進入誘捕籠後，動物保護處人員將誘捕籠取回助貓咪脫困。（民眾提供）

受困台66線快速道路高架路段下方水泥橫梁上的貓咪，已順利脫困。（民眾提供）

