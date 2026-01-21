台南五妃街2年4塌 天坑成因市府回應了

五妃街路面再度下陷，市府全力填補，穩固地基。（台南市政府提供）

台南五妃街2年來4度發生俗稱「天坑」的路面下陷事件，雖都迅速修補，但已遭民怨，市府除了即時止災之外，也將盡快從根本釐清成因，了解是否涉及地下管線問題或施工行為不當等，並啟動跨局處小組嚴密監控，確保民眾通行的安全。

市府強調，會視調查結果，嚴格要求相關責任單位負起修復與賠償的責任，並全面檢討施工監管機制；工務局已要求先暫緩建築工地工程，緊急處理地層部分流失事宜，並依違反《建築法》第63條規定，按同法第89條裁罰營造廠新台幣1.8萬元，將持續依法究責。

市府表示，五妃街昨天路面塌陷後，工務局副局長王建雄全程在現場掌握狀況，副市長葉澤山與姜淋煌也先後前往關心處置進度；今則由副秘書長林榮川再度率工務局、水利局等相關單位會勘，組成跨局處專案小組，持續監控，務求即時因應，以確保公共安全與周邊住戶權益。

工務局指出，昨天的道路坑洞，已於第一時間完成灌漿回填，目前路面已恢復穩定；而今日新發現的凹陷情形，屬於地層流失狀況的延續，因地層孔隙內沙土細粒料可能產生不規則流動，導致局部持續下塌，目前相關單位已即時進場處理，正積極進行灌漿補強與安全評估作業。

工務局提到，在周邊安全方面，已同步啟動鄰房監測機制，經初步檢視，周邊建物尚無結構安全疑慮，相關監測作業也將持續進行；專業檢測部分，市府已完成透地雷達檢測，相關檢測報告預計於近日內出爐，後續將依檢測結果，進一步釐清地下狀況與可能成因，做為後續處置與責任判定的重要依據。

五妃街路面再度下陷，市府灌漿、回填，全力修補。（台南市政府提供）

