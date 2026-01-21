桃園農改場完成青江菜碳盤查 將助農民合理施肥降碳排

桃園農改場完成250克小包裝青江菜的碳盤查。（桃園農改場提供）

為達2050淨零目標，農業部近年展開各項農作物碳足跡盤查，桃園農改場公布超市販售常見包裝的250克青江菜碳盤查結果，每包碳排放量約0.3485公斤二氧化碳當量，並發現碳排熱點主要集中在肥料與栽培介質，與蔬菜採收後的冷藏系統用電，未來將鎖定碳排熱點減碳。

青江菜栽種過程會施肥並使用介質，採收後也會預冷處理，桃園場依環境部公布的「碳足跡類別規則（CFP-PCR）蔬菜與雜糧2.0版」盤查青江菜的碳足跡，並將協助農民申請碳標章，讓民眾可增加選購。

請繼續往下閱讀...

桃園場副研究員李宗樺說明盤查結果細節，指出「製造階段」為生產端最大碳排來源，約占總量30.4%，主要為冷藏庫用電，但其中也包含冷媒逸散造成的溫室氣體排放，碳排熱點還有肥料與栽培介質，尤其有機質肥料施入土壤後，經微生物作用可能釋放氧化亞氮等溫室氣體，若還有進口泥炭土資材也會產生碳排。

李宗樺表示，隨盤查找出熱點後，未來將鎖定透過低成本方式在原料階段與製造階段的主要碳排熱點等降低碳排量。

桃園場進一步說明，將建議集貨包裝場應建立冷藏設備定期巡檢機制，防堵冷媒洩漏；未來汰換設備時，採用新一代替代冷媒等，並導入節能冷藏設備；原料端（田間管理）則持續推廣合理施肥，依土壤檢測結果精準施用肥料，避免過量施肥造成多餘氮素轉化為溫室氣體，並以在地資材替代部分進口介質，降低運輸碳足跡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法