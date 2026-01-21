為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    善心跨縣市送暖 恆春防飢餐館年前「另類尾牙」

    2026/01/21 12:52 記者蔡宗憲／屏東報導
    恆春防飢餐館自2010年創立以來，默默成為在地弱勢族群的「最後一道防線」。（記者蔡宗憲攝）

    恆春防飢餐館自2010年創立以來，默默成為在地弱勢族群的「最後一道防線」。（記者蔡宗憲攝）

    農曆年前夕，一股溫暖悄悄在恆春半島流動。高雄市大社區「吉祥法師」日前跨縣市捐贈大批民生物資，送抵恆春防飢餐館，讓長年仰賴便當溫飽的獨居長輩與弱勢家庭，在年前提前感受到「加菜」的幸福滋味。

    恆春防飢餐館自2010年創立以來，默默成為在地弱勢族群的「最後一道防線」。餐館每日中午固定供應低收入戶免費便當，十多年來幾乎全年無休，讓許多獨居老人不必為三餐煩惱。然而，營運經費長期吃緊，志工與幹部時常為下一餐的食材與瓦斯費絞盡腦汁。

    此次由吉祥法師發起的物資捐助，內容涵蓋泡麵、乾糧、罐頭及民生用品，堆滿餐館前的長桌，場面溫馨感人。多位長輩開心比出大拇指，直呼「過年有感覺了」。防飢餐館秘書長游家銘代表接收物資時也難掩感動，他表示，農曆年前能替長輩們加菜、補充生活所需，「這對長輩來說，就像是一場另類尾牙。」

    游家銘指出，對獨居長輩而言，一份熱便當不只是填飽肚子，更是有人記得、有人關心的象徵；若資源中斷，許多長輩可能只能對著空餐桌發呆。也因此，餐館每一筆捐款、每一袋物資，最終都會直接轉化成更營養的一餐。呼籲社會各界持續關注防飢議題，無論是捐款、捐物或志工服務，都是支撐餐館繼續走下去的重要力量。

    大批民生物資送抵恆春防飢餐館，讓獨居長輩與弱勢家庭，在年前提前感受幸福滋味。（記者蔡宗憲攝）

    大批民生物資送抵恆春防飢餐館，讓獨居長輩與弱勢家庭，在年前提前感受幸福滋味。（記者蔡宗憲攝）

