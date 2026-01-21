愛心接力 大台南總工會暖助弱勢職災勞工

大台南總工會今日統籌各界社團愛心，捐贈紅包、禮券、開運年菜等物資，致贈30戶職災、弱勢勞工家庭，希望感受社會的關懷與溫暖。（圖由南市勞工局提供）

大台南總工會今日統籌各界社團愛心，捐贈紅包、禮券、開運年菜等物資，致贈30戶職災、弱勢勞工家庭，希望感受社會的關懷與溫暖。

首站前往新營區關懷23歲陳姓案主，2024年3月上班途中發生車禍，造成腦部受傷動過6次手術，呈現植物人狀態，領有極重度等級身心障礙手冊，因氣切需靠呼吸器維持生命及專人照顧，於同年底轉到護理之家。案父為照顧案主也無法穩定工作，家庭經濟受到影響。

大台南總工會理事長鄭山林表示，修繕弱勢屋截至目前已完成322戶，考量許多職災、弱勢勞工家庭經濟困難，數年來與勞工志願服務協會，在年節將至之際，連結多個工會及所屬，包括統一、奇美等企業基層工會響應捐贈愛心物資。

勞工局長王鑫基表示，在服務職災勞工與修繕弱勢戶的過程中，發現許多困苦的家庭需要協助，感謝大台南總工會與勞工志願服務協會等單位多年來在歲末年終鼎力相助的發送關懷物資，將愛心直接送到弱勢家中，希望拋磚引玉，藉由民間與政府共同合作的力量，幫助更多弱勢族群與職災勞工。

