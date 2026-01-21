融合客家語言、藝術與永續工藝 台北客家書院開放報名

台北市客家文化基金會主辦「台北客家書院」115年度第1學期課程即日起開放報名。（圖由台北市客家文化基金會提供）

台北市客家文化基金會主辦「台北客家書院」115年度第1學期課程即日起開放報名。學期以「走進生活的客家學習場」為主題，內容涵蓋客家新興議題、客家跨域共學、客家技藝傳承、客家表演藝術及客家語言及文化5大領域，共開設25門課程。課程對象橫跨幼兒、親子及樂齡族群，打造跨世代、多元共學的學習場域。

台北市客家文化基金會說明，這次課程除讓民眾學習各腔調與程度的客語、欣賞客語文學、正宗客家戲曲外，也帶民眾親近傳統樂器；同時開放成人及兒童瑜珈，在律動中學習客語，培養身心協調，以及手機客製好故事，教民眾用手機說好一則屬於自己的客家故事。

台北市客家文化基金會補充，工藝課程著重永續理念與環境友善，內容涵蓋天然染、陶藝、木工、編織等領域；音樂及表演藝術課程包括二胡、中國笛、客家八音及戲曲身段教學。客語課程則設有線上班與實體班，涵蓋多種腔調與程度，結合文學賞析與認證。

台北市客家文化基金會提到，凡持續參與課程9週（含）以上者，皆會結合NGO、NPO及鄰里單位共同舉辦「服務回饋週」活動。課程學員可透過此平台，將所學知識與技能帶回社區，促進公益交流與社區參與；學期末也將舉辦成果展。

台北市客家文化基金會表示，依性質規劃1至3學分的課程，每學分為新台幣800元，另特別設置客語推廣之免學分費課程。1月28日16時前完成報名與繳費者享早鳥優惠，免收200元報名費；身心障礙者、低收入戶、年滿65歲以上長者、台北市客家文化主題公園志工及持台北通APP虛擬退休證者，可申請學分費5折優惠。

