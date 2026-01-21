為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    融合客家語言、藝術與永續工藝 台北客家書院開放報名

    2026/01/21 13:09 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市客家文化基金會主辦「台北客家書院」115年度第1學期課程即日起開放報名。（圖由台北市客家文化基金會提供）

    台北市客家文化基金會主辦「台北客家書院」115年度第1學期課程即日起開放報名。（圖由台北市客家文化基金會提供）

    台北市客家文化基金會主辦「台北客家書院」115年度第1學期課程即日起開放報名。學期以「走進生活的客家學習場」為主題，內容涵蓋客家新興議題、客家跨域共學、客家技藝傳承、客家表演藝術及客家語言及文化5大領域，共開設25門課程。課程對象橫跨幼兒、親子及樂齡族群，打造跨世代、多元共學的學習場域。

    台北市客家文化基金會說明，這次課程除讓民眾學習各腔調與程度的客語、欣賞客語文學、正宗客家戲曲外，也帶民眾親近傳統樂器；同時開放成人及兒童瑜珈，在律動中學習客語，培養身心協調，以及手機客製好故事，教民眾用手機說好一則屬於自己的客家故事。

    台北市客家文化基金會補充，工藝課程著重永續理念與環境友善，內容涵蓋天然染、陶藝、木工、編織等領域；音樂及表演藝術課程包括二胡、中國笛、客家八音及戲曲身段教學。客語課程則設有線上班與實體班，涵蓋多種腔調與程度，結合文學賞析與認證。

    台北市客家文化基金會提到，凡持續參與課程9週（含）以上者，皆會結合NGO、NPO及鄰里單位共同舉辦「服務回饋週」活動。課程學員可透過此平台，將所學知識與技能帶回社區，促進公益交流與社區參與；學期末也將舉辦成果展。

    台北市客家文化基金會表示，依性質規劃1至3學分的課程，每學分為新台幣800元，另特別設置客語推廣之免學分費課程。1月28日16時前完成報名與繳費者享早鳥優惠，免收200元報名費；身心障礙者、低收入戶、年滿65歲以上長者、台北市客家文化主題公園志工及持台北通APP虛擬退休證者，可申請學分費5折優惠。

    台北市客家文化基金會主辦「台北客家書院」115年度第1學期課程即日起開放報名。（圖由台北市客家文化基金會提供）

    台北市客家文化基金會主辦「台北客家書院」115年度第1學期課程即日起開放報名。（圖由台北市客家文化基金會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播