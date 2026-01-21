幼犬幼貓非可隨意退貨商品！新北動保籲購買寵物前謹慎評估避免糾紛

新北市動保處說，動物並非一般商品，可能存在先天疾病或潛在問題，而且部分品種幼犬幼貓抵抗力弱，應在飼養前謹慎評估自身飼養能力。（新北市動保處提供）

購買寵物事關寶貴生命，而非單純商品交易，新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，農曆春節在即，即將進入寵物買賣高峰，近期動保處接獲多起申訴，民眾購買品種犬貓後寵物短期內生病甚至死亡，引發醫療費用、退換貨及責任歸屬等消費糾紛；提醒大眾，動物並非一般商品，可能存在先天疾病或潛在問題，而且部分品種幼犬幼貓抵抗力弱，應在飼養前謹慎評估自身飼養能力，勿因一時喜愛就衝動購買。

新北市寵物商業同業公會侯兆誠理事長說，飼養寵物前，民眾應具備基本犬貓疾病預防知識，包括環境清潔消毒、疫苗接種、營養補充等照護觀念，購買前建議多次到場觀察，確認動物精神、行動力是否正常，有無眼鼻分泌物、皮膚異常等症狀，必要時也可與業者溝通，安排至雙方信賴的動物醫院進行健康檢查後再評估是否購買。

獸醫陳鉅尹指出，動物醫療並非萬能，不健康或先天不良的動物經治療後也未必保證百分百恢復健康，若對動物狀況或業者說明有所疑慮，最好的選擇就是不要購買。

動保處強調，購買幼犬幼貓前，應再三思考評估飼養能力，以及檢視自身是否具備相關知識，包括是否具備觀察與判斷動物健康異常的能力、飼養環境品質維持、發現動物生病時是否了解送醫治療等相關程序，且要選擇信譽良好店家，並詳閱店家買賣契約各項條款，確認內容符合自身條件後再進行交易，如發現動物有異常，切勿購買，否則簽約付款就要依「動物保護法」規定負擔後續照護責任。

動保處說，若不幸發生消費糾紛，請務必儲存通訊紀錄、契約書及獸醫診斷證明，向各地消保官或動保處提出申訴，以保障自身與動物的權益。

