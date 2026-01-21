為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    孩童丟寵物鴨玩溜滑梯重摔！家長冷眼旁觀惹眾怒

    2026/01/21 12:31 記者蔡淑媛／台中報導
    民眾直擊小朋友將寵物鴨往滑梯丟，小鴨沿著滑梯重摔地面。（翻攝自臉書）

    民眾直擊小朋友將寵物鴨往滑梯丟，小鴨沿著滑梯重摔地面。（翻攝自臉書）

    有台中網友拍到小朋友帶著寵物鴨在公園玩溜滑梯，竟然將小鴨往滑梯丟，小鴨沿著滑梯重摔地面，疑似家長的大人則在旁冷眼旁觀，驚呼居然沒有制止、很誇張，對此台中市動保處表示，飼主遛鴨不當行為，動保處將追查，最高可開罰1.5萬。

    有網友將小朋友溜鴨溜滑梯的畫面PO上臉書，直指「可憐的科爾鴨！」看來大人也默許這種虐待行為，鴨鴨一直被抓來抓去像布偶一樣，強迫玩了好多次的溜滑梯再摔落地面，怒批尊重生命是基本的，這樣的教育下會產生怎樣的下一代，令人堪憂。

    影片中小朋友將寵物鴨放上溜滑梯，童言說，「誰要看鴨鴨溜滑梯」、「我要把牠丟下去喔！」只見其他小朋友跑到滑梯觀看高呼「YA！」接著小鴨直接被丟到滑梯快速滑下，摔落地面，大人則在一旁未制止。

    針對網傳太平區立文公園有飼主讓鴨隻溜滑梯重摔，動保處表示，飼主應避免動物遭受騷擾、虐待或傷害，若該行為導致動物受傷，可依違反動物保護法處3千至1萬5千元罰鍰。

    動保處說，為釐清事發經過，動保處將派員至現場查訪，呼籲民眾若發現動物受虐或不當對待，可撥打台中市1959動保專線並提供具體事證，動保處將依法處理。

    民眾直擊小朋友將寵物鴨往滑梯丟，小鴨沿著滑梯重摔地面。（翻攝自臉書）

    民眾直擊小朋友將寵物鴨往滑梯丟，小鴨沿著滑梯重摔地面。（翻攝自臉書）

