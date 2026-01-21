為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    員林百果山樂園現「停車地獄 」 孕媽挺大肚氣到當晚破水生寶寶

    2026/01/21 12:50 記者顏宏駿／彰化報導
    為了看恐龍，孕媽遇停車亂象自稱氣到生小孩。（圖／翻攝自threads／z0523520提供）

    為了看恐龍，孕媽遇停車亂象自稱氣到生小孩。（圖／翻攝自threads／z0523520提供）

    被喻為「台版侏羅紀世界」的員林百果山探索樂園，整修一年後本月16日重新開幕，立即吸引大量遊客，週六、日周邊停車位一位難求，一名媽媽挺著大肚子，帶孩子遊玩，車子被堵到動彈不得，她氣得當場錄影直播，結果晚上破水生下寶寶。該名媽媽今把停車亂象畫面PO上網，自稱「看恐龍，氣到生小孩」。

    有網友引用「侏羅紀公園」的名句，留言恭喜她，「不要生氣，生命自己會找出路！恭喜小寶貝，來到恐龍（人類）世界」。

    該名媽媽在社群發文表示，假日下午和家人到百果山探索樂園，好不容易等到一個路邊車位，前方車輛正要離開時，突然有一台白色自小客車從對向「逆向跨越雙黃線」搶先倒車插隊。她和家人便下車、上前示意請對方不要後退，對方仍持續倒車，差點撞到她，敲車窗也完全不回應。

    媽媽氣憤說，自己已懷孕9個月，因為這場糾紛氣到晚上破水生產。當下因為後方有其他車輛等候，只好無奈把車位讓出。事後影片在網路引發討論，不少人批評插隊駕駛行為太惡劣，也有網友建議當下應該拍照檢舉或卡位反制。

    轄區林厝派出所所長黎奇龍表示，當日並未接獲相關報案，但檢視網路影片後，確認白色自小客車駕駛行為已違反《道路交通管理處罰條例》第49條，可處600元以上1800元以下罰鍰，將依法開單舉發。警方也呼籲，樂園重新開幕人潮多，請遊客選擇適當位置停車，勿違規影響交通，未來將加強周邊巡邏與取締。

