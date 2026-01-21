為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「高雄信義計畫區」亞灣智慧公宅上樑 634戶10月底招租

    2026/01/21 11:52 記者葛祐豪／高雄報導
    亞灣智慧公宅第一期舉行上樑儀式。（記者葛祐豪翻攝）

    亞灣智慧公宅第一期舉行上樑儀式。（記者葛祐豪翻攝）

    被譽為「 高雄市信義計畫區」的亞洲新灣區，新屋房價已衝上5字頭，年輕人買不起房，也可以租社宅!市府興建的亞灣智慧公宅第一期今（21日）上樑，共有634戶社宅，預計今年10月底前取得使用執照，並同步展開招租作業。

    本基地位於前鎮區修成南街、啟聖街口，臨近亞洲新灣區、高雄捷運紅線獅甲站、輕軌軟體園區站，基地面積8960平方公尺，規劃4棟地上14層集合住宅，總戶數達634戶，提供一房、二房及三房等多元房型，並設置店舖、托嬰、幼兒園、日間照顧等公益社福空間，打造社宅新典範。

    副市長林欽榮今天參加上樑典禮時說，亞灣智慧公宅第一期工程進度已達48.5%，超前0.3%，預計今年10月底前取得使用執照，並同步續辦理招租作業，市府將持續加強監督，確保如期如質完工。此外，鄰旁推動中的亞灣智慧公宅第二期公辦都更案，二者合計可提供超過1200戶社宅。

    林欽榮強調，亞灣區是高雄重要的發展核心，結合流行音樂中心、高雄展覽館、港埠旅運中心和軟體園區，已形成一個新創產業和就業機會快速成長的園區；亞灣智慧公宅未來完工後，將滿足亞灣及周邊地區市民的租屋需求，也是剛出社會的年輕人能夠安心居住、落地生根的居住首選，成為「讓年輕人住得起、住得安心的示範社宅」。

    都發局統計，自111年11月至今，中央和市府合作已在高雄推動41處社會住宅，目前已有7處完工招租，另有34處社宅基地持續興建，預計於115年陸續完工，並辦理社宅招租作業。高雄也會持續與中央緊密合作，推動社宅規劃總量，截至今年1月，高雄市社宅計畫戶數已達26200戶。

    亞灣智慧公宅完工模擬圖。（都發局提供）

    亞灣智慧公宅完工模擬圖。（都發局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播