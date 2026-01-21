新北鶯歌幼兒園爆不當管教 小孩家長：園方試圖湮滅影像還想和解

民眾黨立法院黨團21日召開「被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會，立委黃國昌（右二）、新北市議員陳世軒（右一）及當事孩童家長（左一）等人出席發言。（記者塗建榮攝）

一間位於新北市鶯歌區的幼兒園去年9月爆出幼兒不當管教，家長雖在第一時間向園方查證、並向教育局舉發，但期間卻受園長阻撓、一度湮滅影像證據，更試圖私下和解，而教育局受理通報後，也僅得出小孩傷害尚輕，當事老師「加強教育」的裁決，因而決定向民眾黨陳情，揭開整起事件的諸多疑點。

台灣民眾黨主席暨黨團總召黃國昌、新北市議員陳世軒及當事孩童家長今（21）日共同召開記者會，揭露鶯歌幼兒園霸凌事件。孩童媽媽說明，當事孩童在9月上旬間下課後回家，身上衣服皆全換，9月26日回家後衣服又全換，媽媽察覺後轉向園方查證、要求提供監視畫面確認，但10月10日到校看證據時，卻僅提供一段48秒的手機翻攝畫面，宣稱孩童自行脫衣。

請繼續往下閱讀...

在媽媽向教育局舉發後，園方不只宣稱「影像已覆蓋」，未盡保存證據之責，更在10月29日私下派人接觸，並提供一段長達4分鐘、且助教和導師都在場的完整影像，試圖達成和解。然而，媽媽透露，她在本月7日收到新北教育局回函，卻僅對當事教師予以「不當管教」並裁決加強教育，她直言，教育局調查中持續採信園方和老師說法，家長在事件裡「真的很弱勢」。

媽媽進一步指出，她的小孩9月被「衣服全換」後，在向園方調閱影像查證期間就已轉學，而從事發至今仍在接受心理輔導，老師不當管教對他的衝擊絕非新北教育局所說的「傷害尚輕」。

接獲陳情的民眾黨新北市議員陳世軒指責，新北教育局針對違法事件處置SOP，理應保護當事家長，但這起事件卻看見公家機關失職；他質問，為何新北教育局第一時間不知有4分鐘影片，採信不完整的48秒影片？而園方事發後覆蓋影像，且未隔離老師、孩童忽視風險管理，又該如何解釋？他強調，孩童霸凌事件在全台層出不窮，包含新北市在內，公家機關應以此為鑑，徹底檢討調查制度，不應讓孩童人權淪為犧牲品。

民眾黨立法院黨團21日召開「被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會，立委黃國昌（右二）、新北市議員陳世軒（右一）及當事孩童家長（左二）等人出席發言。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法