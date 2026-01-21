龍潭運動中心將落腳運動公園 閒置多年龍潭體育園區1/30試營運

龍潭國運中心選址確定，落腳龍潭運動公園。（體育局提供）

桃園市長張善政今（21）日宣布，將在龍潭運動公園興建龍潭國民運動中心，接下來將立即啟動相關作業，同時宣布完工已久的龍潭體育園區運動館1、2樓，將於1月30日起展開為期7天的試營運。

張善政表示，龍潭區人口已近13萬且持續增加，長期以來缺乏足夠規模且兼具多功能的公共運動場館，過去許多議員關注的龍潭運動中心遲遲未能定案，經過市府一段時間的審慎評估後，運動中心確定落腳龍潭運動公園，主要是交通動線便利且用地條件單純，大部分都是市府的土地，不需透過土地徵收程序，選址確定後將馬上啟動相關規劃作業，加快後續興建速度，讓運動中心早日完工。

此外，2021年11月完工後閒置至今的龍潭體育園區，僅戶外曲棍球場及棒壘球場開放使用，包括羽球場在內的管理中心多次流標，前年10月終於完成OT合約委外營運，廠商又發現羽球場地板出現高低落差無法使用。

張善政今日也宣布，龍潭體育園區運動館1、2樓將於1月30日開始為期7天的試營運，他表示，上任以來逐項檢討原有的不足與缺失，包括羽球場高低落差、停車規劃太少等問題，現已逐項調整改善，試營運開放範圍包括1、2樓體適能中心、撞球場等，希望透過實際開放使用蒐集市民回饋，作為後續優化與正式營運的重要依據，而龍潭運動中心與體育園區位置不同、功能定位也各有側重，但2處場館未來將彼此串聯、互補，逐步完善龍潭生活圈的運動設施。

體育局長許彥輝表示，龍潭體育園區運動館1樓設有休閒座椅區，提供民眾休憩、交流的空間，2樓為體適能中心、撞球訓練基地，同時引進諧振健康館與運動整復室，結合運動科學與身體保健概念，兼顧專業訓練與一般民眾日常使用。

他表示，試營運期間，運動館將先開放1、2樓供民眾免費體驗，也將陸續規劃運動課程、社區活動及體育賽事，活絡地方運動風氣。

此外，考量龍潭區長期以來因缺乏多功能運動場館，市民常需跨區運動，經調查市民運動需求，游泳池、羽球場與體適能中心為前3大核心訴求，也涵蓋桌球、籃球等球類運動，而多功能教室則可滿足上班族與長輩對瑜珈及韻律舞蹈的期待，市府將以此調查為基礎，打造一座貼近在地生活的運動場館。

龍潭體育園區運動館1、2樓將於1月30日起試營運7天。（體育局提供）

