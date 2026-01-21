寒假到來新竹巨城「秒變安親班」 小編發公告提醒：不含過夜服務

新竹巨城小編昨（20）日分享商場湧入大量學生，打趣「巨城安親班」正式開幕，還貼心發公告提醒家長，貼文立即引發熱議。（圖擷取自「BigCity遠東巨城購物中心」臉書粉專，本報合成）

寒假將至，許多學校選在昨（20）日進行結業式，事後不少商家或景點也湧入大量學生消費。備受新竹人喜愛的「Big City遠東巨城購物中心」與社群小編，分享當天上午商場出現壯觀的人潮，小編對此打趣形容「巨城安親班」開幕，還幽默發公告提醒「本中心不含過夜服務，請家長於閉店前將小朋友領回」，笑翻上萬網友。

據悉，新竹巨城小編先是在20日上午，於臉書、Threads分享一張商場湧入大量見背著書包的人潮照片，讓商場看起來人滿為患，小編也在貼文內簡短詢問︰「同學們，放假嗎？」，當日下午小編再度發文表示︰「巨城理財安親班，正式開幕囉！每天1100-2200提供安親服務，若家長們的上班時間無法配合，可先送至接待大廳星巴克。」

除了強調商城營業時間，新竹巨城小編還額外發布一張斗大的「巨城安親班公告」，提醒所有家長們，「巨城安親班公告：因應休業式，同學大量出沒，本中心不含過夜服務，請家長於閉店前將小朋友領回，謝謝各位家長配合」，並在文中打趣「阿不要領錯欸！」，小編更在文案中打趣：「阿不要領錯欸！」

相關貼文曝光後，瞬間引發熱議並笑翻大批網友，「新竹最大間的安親班」、「我家的孩子就麻煩您了」、「安親班有年齡限制嗎？」、「各層樓桌椅可能要再追加」、「這安親班收的學生範圍真廣！」、「巨城真的是想賺走所有工程師家庭錢ㄟ」、「小編忘了提醒，請家長記得來刷卡領孩付安親費」。

