淡水古蹟博物館《滬尾公行》開幕 打造歷史永續理念 限量圍巾熱銷中

淡水古蹟博物館為了歡慶《滬尾公行》開幕及農曆年節將近，特別推出限量款品牌圍巾。（記者羅國嘉攝）

淡水古蹟博物館以ESG理念打造的文化商店《滬尾公行》即日起開幕，該空間原為行政辦公室，後轉型為展售場域，自去年6月起閉店整修，歷經半年後全新亮相，並以淡水舊稱「滬尾」及清領時期對外貿易官方商行「公行」命名，呼應淡水歷史記憶，也象徵文化交流與商業往來的延續。

擔任空間諮詢顧問的新北市設計中心總監連國輝指出，《滬尾公行》透過落地窗與玻璃屋頂引入自然天光，營造明亮通透的空間感，並搭配多樣植栽，兼顧視覺層次、綠美化與節能減碳。店內展示櫃則由既有展覽物件再製改造，採移動式設計，可依需求彈性調整，落實ESG中「環境友善」與「永續利用」的精神。

請繼續往下閱讀...

配合《滬尾公行》開幕及農曆年節到來，淡水古蹟博物館攜手實踐大學設計學院推出限量品牌圍巾，圖紋以淡古全新識別「THM」為主軸，運用橫編提花與雙面異色織法，觸感親膚、保暖實用，2月22日前每條特價799元。新北市長侯友宜日前也在「閃耀新北1314跨河煙火」活動中搶先配戴亮相，成為話題焦點。

淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，目前《滬尾公行》共有16間寄賣廠商進駐，商品涵蓋文創設計、生活選物與在地特色，並設有新北設計中心及新北市文化基金會專櫃，展現新北多元文化能量。未來也將持續推動遊客中心整修、新設藝文沙龍空間及規劃《滬尾公行》二號店，全面提升服務品質，打造更友善、具深度的文化旅遊體驗。

淡水古蹟博物館首間以ESG理念打造的文化商店《滬尾公行》即日起正式開幕，全新亮相的空間延伸古蹟建築的氛圍，以永續設計為核心，結合友善環境的概念，提供遊客更舒適、多元的購物體驗。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法