為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣燈會「青年創藝燈區」送限定款迷你燈箱 5款共1千份

    2026/01/21 11:26 記者蔡宗勳／嘉義報導
    台灣燈會「青年創藝燈區」每週末送限定款迷你燈箱。（嘉義縣政府提供）

    台灣燈會「青年創藝燈區」每週末送限定款迷你燈箱。（嘉義縣政府提供）

    2026台灣燈會「青年創藝燈區」將推出限定的「迷你燈箱」，共有5款造型、限量1000份，燈會期間每週六在燈區內發送。

    迷你燈箱是由嘉義縣政府勞青處與勞動力發展署雲嘉南分署合作，以分署專屬IP角色「賈好嘉」為主角，結合燈會繽紛視覺，打造「元氣IP」、「潮流復古」、「嘉義聯名」三大風格，並融入「Job Good Job」概念，象徵中央與地方攜手，陪伴青年點亮職涯每一步。

    所有款式皆可於夜間發光，並採磁吸設計，可隨手吸附於書桌、冰箱或鐵櫃，實用又好收藏，其中最吸睛的「嘉義聯名款」，設計概念來自於青年創藝燈區中的3D主燈Show 「Chiayi」字形意象，並融合賈好嘉IP，整體風格青春繽紛、視覺層次豐富，在夜色中更顯亮眼，相當值得紀念收藏。

    燈會期間，將於3月7日及3月14日兩個週末的13點至17點在該燈區以「盲盒形式」發送，每天發送500份，款式隨機、驚喜滿滿，只要完成以下步驟，即可把迷你燈箱帶回家。

    步驟一：追蹤「賈好嘉 Job Good job 勞動力發展署雲嘉南分署」FB、IG社群（擇一）。

    步驟二：追蹤「有青嘉大聲-嘉義縣政府勞青處」FB、IG社群（擇一）。

    步驟三：於青年創藝燈區內擇一燈組拍照上傳社群，並標記雲嘉南分署和縣府勞青處帳號，最後掃描雲嘉南分署LINE QR code，即可索取迷你燈箱盲盒兌換券。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播