新北不動產代銷公會偕佳榮泰廣告送暖 合捐40萬挺新北家外安置兒少計畫

新北市不動產代銷經紀商業同業公會日前在新板希爾頓酒店舉辦尾牙，會中響應新北市好日子愛心大平台，由不動產公會捐贈30萬元，佳榮泰廣告公司贊助10萬元，合計40萬元支持「新北市家外安置兒少支持服務計畫」，由地政局長汪禮國和社會局副局長許秀能受贈，並回贈市府感謝牌，向公會及企業表達謝意。

新北市不動產代銷經紀商業同業公會理事長陳春諒表示，公會一直秉持「取之於社會、用之於社會」精神，凝聚同業力量，為社會公益及弱勢孩子盡一份心力，每個孩子都是社會未來的希望，公會將持續關注弱勢，協助政府共同照顧需要關懷對象。

汪禮國表示，不動產代銷公會是推動都市發展的重要推手，在本業之餘，還能凝聚同業力量，長期投入社會公益，令人敬佩，許秀能表示，不動產代銷公會長期支持新北市好日子愛心大平台，先前也曾捐助25萬元給逆風劇團，以協助非行少年展翅高飛；捐助20萬元協助推動「獨老五福樂活計畫」，照顧獨居長輩；也曾資助八里愛心教養院生張孜維前往日本東京參加帕運等。

這次公會再結合佳榮泰廣告公司慷慨解囊，支持「愛無限-新北市家外安置兒少計畫」，讓孩子們在成長路上知道背後有成功的企業人士默默守護著。

社會局兒童少年福利科長劉倩如表示，家外安置兒少計畫主要是針對因家庭變故、受虐或失依而需安置於寄養家庭或機構的兒少，提供生活、學習及心靈成長的全面支持。

