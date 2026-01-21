基隆麥金路停水引民怨 台水將依天數減免基本水費

基隆市麥金路水管破漏影響4萬多戶用水，有些停水三天沒水可用引起民怨。（記者盧賢秀攝）

基隆市麥金路自來水管破漏影響4萬多戶用水，有些用戶停水3天以上，引起民怨，市府昨認為台灣自來水公司通報機制有缺失，要求補償用戶。台水表示，會依營業章程規定按停水天數主動減免基本水費。

議長童子瑋今天表示，第一時間通報機制和修復機制有落差，他認為水公司應負最大責任，市府監督單位，過去有很好的平台，相關資訊流通，讓市民知道，市府是否主動召集水公司開會，討論老舊管線更新期程，這些機制顯未落實，致頭痛醫頭，影響效率，他希望大家負起責任，以市民生活優先。

請繼續往下閱讀...

麥金路管線破漏，15日上午開挖，下午才通知市府要停水23小時，後變更工法延到39小時才復水，有的住戶到17日晚上都還沒水，引起民怨。市府昨天召開記者會，指水公司未依SOP通報，並要求麥金路優先更換老舊水管並補償。

立委林沛祥昨晚邀自來水公司總經理李丁來、第一區管理處長張子中、基隆市政府工務處長簡翊哲會商對策。林沛祥認為，這次事件讓很多市民對台水失去信心，台水必須拿出具體行動回應。同時麥金路管線已使用約52年，必須整體更新管線。

自來水公司說明，麥金路巡檢時發現漏水，第一時間辦理緊急搶修，並透過既有通報機制向基隆市政府、各級民意代表及里長公告停水資訊，針對部分市民未能即時掌握相關訊息，台水公司已就通報流程進行檢討，精進停水時機選擇、加強停水宣傳方式與地方政府高層主管溝通。

對造成民眾不便，水公司會依公司營業章程規定主動辦理減免，將按停水天數減免用戶基本費。

台水已啟動第2期降低漏水率計畫，從2025年至2032年預計在基隆地區投入14.45億元，辦理老舊管線汰換，降低漏水風險、提升供水穩定性。

議長童子瑋今天到仁愛區誠仁社區發送暖暖包，對停水事件他要求市府和水公司落實通報機制，不要頭痛醫頭。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法