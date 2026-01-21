張文津基金會第8屆澎湖學生英語演說暨朗讀賽 1月22、23日報名

張文津基金會舉辦英語演講暨朗讀比賽，今年邁入第八年。（張文津基金會提供）

琅琅說英語，讓世界聽見澎湖！財團法人張文津基金會今年持續辦理「澎湖縣學生英語演說暨朗讀比賽」。賽事由澎湖縣政府指導、張文津基金會主辦，並由澎湖縣馬公市馬公國民小學承辦、國立澎湖科技大學協辦，歡迎澎湖縣高中、國中與國小學生踴躍報名參賽。

比賽自開辦以來已邁入第8屆，過去7年在縣府、學校與民間資源共同投入下，參賽學生人數逐年攀升，累積至去年已達300多人次。今年比賽將於3月7日在馬公國小舉行，並於1月22、23日受理報名。

競賽類組分為高中組（演說）、國中組（朗讀、演說）及國小組（朗讀、演說）；其中朗讀採現場抽題朗讀，演說採自選題目發表（3分鐘以內），誠摯邀請澎湖學子踴躍參與，在舞臺上展現英語表達力與自信。

賽事經費由張文津基金會董事長張宗元先生全額支持。張宗元出身澎湖，深知離島學習資源相對有限，長年以實際行動回饋家鄉教育；除持續贊助辦理英語演說暨朗讀比賽、鼓勵孩子勇於開口外，也在澎湖多所學校設立獎學金與各式扶助學習基金，涵蓋大學與高中職等不同學段，期盼為澎湖下一代打造更充足的立足點，支持孩子安心就學、勇敢追夢。

張文津基金會期盼，透過本項賽事的持續推動，讓澎湖孩子在準備、練習與站上舞台的過程中，逐步建立英語口說自信與臨場表達能力；也誠摯邀請縣內各校師長與家長共同鼓勵學生把握機會踴躍參賽，讓「勇於開口」成為澎湖學子邁向世界的日常練習，為未來開拓更多可能。

張文津基金會創辦人張宗元，積極培育澎湖家鄉子弟接軌國際。（張文津基金會提供）

