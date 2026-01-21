台61線後龍至竹南北上路面改善 24、25日各封閉10小時

台61線後龍大山段至竹南崎頂段北上主車道施工，24、25日各封閉10小時。（苗栗工務段提供）

公路局苗栗工務段將進行台61線西濱快速道路後龍至竹南北上路面改善，預計於24日、25日早上8點至傍晚6點封閉北上主線車道，苗栗工務段提醒，24、25日封閉路段不同，請用路人注意改道行駛。

苗栗工務段將於24日辦理61線89公里至86公里北上主線車道路面刨鋪修補作業，封閉台61線89.1公里（天祥）至86公里（崎頂） 北上路段主線車道，原行駛於該路段所有車輛，請於台61線89.1公里（天祥匝道）匯出，行駛側車道北上，至台61線83公里（內湖匝道）匯入主線，繼續往北行駛。

苗栗工務段於25日刨鋪修補台61線98公里至90公里北上主線車道，屆時封閉台61線98公里 （大山）至95公里（玄寶大橋）北上主線路段，第一階段封閉台61線98公里（大山）至95公里（玄寶大橋）北上主線路段，用路人請於大山匝道匯出，行駛側車道北上，至台61線95公里（玄寶大橋南端）匯入主線，繼續往北行駛。

苗栗工務段25日第二階段封閉台61線94.3公里（玄寶大橋北端） 至90.5公里（龍江街口） 北上路段主線車道，原行駛於該路段車輛請於玄寶大橋北端匯出，行駛側車道北上，至台61線90.5公里（龍江街口）匯入主線，繼續往北行駛。

