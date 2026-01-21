為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南瑤宮「百年大修」竣工 彰市長林世賢：修復後一樣舊

    2026/01/21 11:28 記者湯世名／彰化報導
    彰化市南瑤宮百年大修竣工，1月30日起3天舉辦入火安座法會。（記者湯世名攝）

    彰化市南瑤宮百年大修竣工，1月30日起3天舉辦入火安座法會。（記者湯世名攝）

    已有288年歷史的彰化市縣定古蹟南瑤宮，因木構件損壞、牆面龜裂等，耗資6557萬元進行「百年大修」；第1期工程日前竣工，將從1月30日至2月1日舉辦入火安座大典。市長林世賢今天（21日）在入火安座記者會指出，31日將由老池王鑾轎及駕前陣頭作先鋒，護送媽祖移鑾安座遶境彰化四城門，並於午時重現歷史「開廟門、踏五方」，邀請各界善信共襄盛舉，同祈風調雨順、國泰民安。

    南瑤宮重修入火安座盛況可期，預定31日上午7點30分舉行起駕團拜，8點起駕進入舊城區遶境四城門，由彰山宮池府千歲擔任先鋒開路，其後為南瑤宮開基保安廣澤尊王聖駕，接著10尊會媽及和開基三媽各乘鑾輿殿後，總共13頂鑾轎，由鄉親隨駕一同護送媽祖眾神回宮。

    市長林世賢指出，南瑤宮第一期修復工程於2023年6月展開，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修，主要項目包括木構件現況損壞有白蟻蛀蝕、腐朽乾裂及脫榫等；磚牆面出現裂縫及規帶、中脊，戧脊裂損等；至於彩繪及泥塑、剪黏等裝飾項目，則為後續第2期修復工程。總經費高達6557萬元，第一期修復後還是一樣舊，因為是古蹟，要維持原貌。

    南瑤宮創建於清乾隆3年（西元1738年），歷經2度修繕，至清嘉慶7年（1802年）重建擴大廟基5倍。1936年完成前方各殿及兩廊建築；1971年新建淩霄寶殿，之後陸續多次修建；2020年完成「彰化縣縣定古蹟彰化南瑤宮修復工程委託規劃設計」，2022年文化部核定修復工程計畫。

    臨時行宮內的媽祖等神尊，都將迎回南瑤宮安座。（記者湯世名攝）

    臨時行宮內的媽祖等神尊，都將迎回南瑤宮安座。（記者湯世名攝）

    彰化市長林世賢（中）介紹南瑤宮入火安座紀念品。（記者湯世名攝）

    彰化市長林世賢（中）介紹南瑤宮入火安座紀念品。（記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播