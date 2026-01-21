南瑤宮「百年大修」竣工 彰市長林世賢：修復後一樣舊

彰化市南瑤宮百年大修竣工，1月30日起3天舉辦入火安座法會。（記者湯世名攝）

已有288年歷史的彰化市縣定古蹟南瑤宮，因木構件損壞、牆面龜裂等，耗資6557萬元進行「百年大修」；第1期工程日前竣工，將從1月30日至2月1日舉辦入火安座大典。市長林世賢今天（21日）在入火安座記者會指出，31日將由老池王鑾轎及駕前陣頭作先鋒，護送媽祖移鑾安座遶境彰化四城門，並於午時重現歷史「開廟門、踏五方」，邀請各界善信共襄盛舉，同祈風調雨順、國泰民安。

南瑤宮重修入火安座盛況可期，預定31日上午7點30分舉行起駕團拜，8點起駕進入舊城區遶境四城門，由彰山宮池府千歲擔任先鋒開路，其後為南瑤宮開基保安廣澤尊王聖駕，接著10尊會媽及和開基三媽各乘鑾輿殿後，總共13頂鑾轎，由鄉親隨駕一同護送媽祖眾神回宮。

請繼續往下閱讀...

市長林世賢指出，南瑤宮第一期修復工程於2023年6月展開，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修，主要項目包括木構件現況損壞有白蟻蛀蝕、腐朽乾裂及脫榫等；磚牆面出現裂縫及規帶、中脊，戧脊裂損等；至於彩繪及泥塑、剪黏等裝飾項目，則為後續第2期修復工程。總經費高達6557萬元，第一期修復後還是一樣舊，因為是古蹟，要維持原貌。

南瑤宮創建於清乾隆3年（西元1738年），歷經2度修繕，至清嘉慶7年（1802年）重建擴大廟基5倍。1936年完成前方各殿及兩廊建築；1971年新建淩霄寶殿，之後陸續多次修建；2020年完成「彰化縣縣定古蹟彰化南瑤宮修復工程委託規劃設計」，2022年文化部核定修復工程計畫。

臨時行宮內的媽祖等神尊，都將迎回南瑤宮安座。（記者湯世名攝）

彰化市長林世賢（中）介紹南瑤宮入火安座紀念品。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法