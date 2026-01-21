新品涉抄襲！NET認錯展誠意 「石虎抱抱」曝將展開後續合作

NET「電繡石虎」（左）涉嫌抄襲石虎抱抱創作，對比圖曝連斑點位置都一樣。（合成圖）

連鎖服飾品牌NET近期推出「電繡石虎」系列服飾，卻被抓包與「石虎抱抱」所繪角色「栗歐」高度相似，涉嫌侵權；對此，NET總公司坦承疏失，商品全面下架，同時積極與「石虎抱抱」團隊溝通聯繫，現雙方已達成初步共識，展開後續合作。

「石虎抱抱」在臉書透露，已於20日與NET團隊完成會面，「石虎抱抱」讚與NET展現企業擔當，不僅第一時間迅速且確實地坦承疏失、表達歉意，更主動提出具體的解決方案，展現出極高的誠意。

目前「石虎抱抱」與NET達成初步共識，將朝向「商業授權」模式展開後續合作，為確保流程嚴謹，該商品現已暫時下架，待細節塵埃落定後，會第一時間向外界報告。

連鎖服飾品牌NET日前推出「電繡石虎」系列服飾，卻被抓包與「石虎抱抱」所繪角色「栗歐」高度相似，網友將「栗歐」與「電繡石虎」作對比發現，2隻石虎的姿勢、表情、斑點的位置完全一樣；NET坦言在設計與審核流程上出現疏忽，未能妥善確認圖像授權問題，相關商品已全數下架。

