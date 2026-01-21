黑白條紋大解密！台北動物園1/31「國際斑馬日」 邀你挑戰眼力

斑馬成是群活動的動物，特別是遷徙時會聚集為更大的群體。（圖由台北動物園提供）

今年適逢農曆生肖馬年，台北市立動物園也趁機介紹馬科動物，1月31日就是「國際斑馬日」，動物園將舉辦「尋找斑馬」趣味活動。當天教育駐站將在上午10點半至11點半和下午2點半至3點半，於非洲動物區斑馬活動場前，邀請大家從「茫茫馬海」中，以圖卡對照真實的查普曼斑馬，一起了解斑馬們，從世界上各種斑馬的外觀差異、生態角色到個體特徵，完成教育駐站的挑戰，還有機會獲得動物園2026年限定的斑馬日徽章。

台北動物園非洲動物區照養的查普曼斑馬是平原斑馬的亞種，原始棲息環境在非洲東南部的稀樹草原，有逐水草而居的遷徙習性，隨季節變化追隨草場和水源移動。斑馬以1匹雄馬和數匹雌馬及幼馬組成群體生活，遷徙季節則會聚集為更大的馬群同時移動。

動物園指出，平原斑馬整體的生存狀態受國際自然保育聯盟紅色名錄列為近危，雖野外族群數量相對穩定，不過也面臨農業土地開發利用、家畜放牧導致的資源競爭、草原退化壓力，以及人類為了取得毛皮的過度獵捕等威脅。

斑馬最為人所知的特色就是毛皮上黑白相間的條紋，每隻斑馬都有獨一無二的紋路，就像人的長相或指紋一樣，是能夠分辨個體的身體特徵，每隻斑馬的條紋都不同，每種斑馬的外觀也各有差異。目前分類將斑馬分為3種不同物種，除了查普曼斑馬在內的平原斑馬，還有格利威斑馬、山斑馬，查普曼斑馬有相對較短的耳朵、延伸至腹部的條紋，身上的白色條紋還帶有咖啡色陰影般的色彩。

動物園在1月31日「國際斑馬日」舉辦推廣活動，將透過令人眼花撩亂的斑馬圖卡，介紹園內照養的查普曼斑馬，從趣味遊戲分辨查普曼斑馬、格利威斑馬、山斑馬3種斑馬的特徵。

查普曼斑馬臀部的白色條紋有咖啡色暈染般的特徵。（圖由台北動物園提供）

