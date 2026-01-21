來趟澎湖白沙講美龍德宮 感受傳奇、文化震撼

講美龍德宮門楹，出自近代書法大師于右任墨寶。（記者劉禹慶攝）

澎湖紫菜與牡蠣養殖重鎮的白沙講美村，其信仰中心講美龍德宮，是全澎唯一奉祀玉皇三公主廟宇，並充滿傳奇故事，更重要的是廟門楹聯，竟出自近代書法大師于右任親筆所題，為珍貴的文化資產，路過的民眾，可停車佇足入內參觀，感受傳奇及文化震撼。

位在澎湖白沙鄉的講美村（舊稱港尾社），座落著1座信仰極其獨特的公廟-龍德宮。根據廟內文物考證，龍德宮在清康熙59年（1720年）前就已存在，是全澎湖唯一主祀「玉皇三公主」 的廟宇。龍德宮的起源充滿海上傳奇。相傳早年村民往返唐山途中遭遇毀滅性颱風，在生死關頭幸賴神明庇佑才得以平安返航。事後於玉皇七公主廟獲得神示，才知當年顯靈相救的正是 玉皇三公主，於是虔誠迎請分身來澎湖供奉。

另外，廟中還流傳一段神祕軼聞，據說廟前的泥塑石獅曾化作獅怪作亂，最終由王爺顯威將其收伏，成為地方津津樂道的傳說。而龍德宮廟前門楹，竟出自近代書法名家于右任親筆題寫的墨書楹聯，讓這裡不只是信仰中心，更是一處珍貴的文化資產。

如果民眾或遊客想親眼見證全澎唯一的玉皇三公主神采，聽海上顯靈、石獅作亂的傳奇故事？講美龍德宮，絕對值得走上一趟。澎湖四面環海，宗教信仰虔誠，廟宇密度高居全國前矛，每一座廟宇都是常民生活的縮影，想要更了解澎湖，來一趟深度廟宇文化之旅，保證滿載而歸。

相傳龍德宮石獅曾作亂，後經王爺收服掛上紅布鎮邪。（記者劉禹慶攝）

