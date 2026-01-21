為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    跟進北市 張善政宣布兼任行政教師每月加發1000元

    2026/01/21 11:15 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市長張善政21日宣布加碼兼任行政教師獎金，在教育部基礎上，各級每月再加發1000元獎金，全市預估有4568位兼任行政教師受惠。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市長張善政21日宣布加碼兼任行政教師獎金，在教育部基礎上，各級每月再加發1000元獎金，全市預估有4568位兼任行政教師受惠。（記者鄭淑婷攝）

    跟進台北市加碼兼任行政教師獎金，桃園市長張善政今（21）日主持市政會議時宣布，將在教育部教師兼任行政工作獎勵要點的基礎上，各級每月再加發1000元獎金，同樣溯自去年9月起，全市預估有4568位兼任行政教師受惠。

    張善政表示，各學校行政業務越來越繁重，不管是校長還是老師兼任組長或主任等職務，行政負擔都相當繁重，即使在寒暑假期間，也必須天天到校處理各項事務，長時間的付出卻和實際的補助不成比例，讓許多老師對兼任行政卻步，教育現場長期面臨行政大逃亡問題，甚至連教師職務都想辭掉。

    張善政表示，近期教育部調增中小學導師費至每月4000元，並新增給予兼任行政的教師獎金，依學校規模第1級50班（含）以上學校校長2000元，第2級50班以上學校處、室主任、組長、科主任1500元，第3級未達50班學校校長、主任、組長、科主任等行政職人員1000元，考量桃園是六都中人口成長最快的城市，當全台灣許多地方正面臨學校停辦、減班的情況，桃園卻持續新建學校、增加班級，學校數量與規模都在擴大，也代表桃園的孩子需要更好的教育環境及更穩定的校務運作體系，市府認為教育部已體認到教師兼任行政工作的辛苦，但發給的獎金還有加碼的空間，因此宣布在教育部的基礎上，每位兼任行政教師每月再加發1000元，調整後3級行政獎金將提高為第1級每月加發3000元、第2級每月加發2500元、第3級每月加發2000元，全桃園將有4568名兼任行政教師受惠。

    張善政強調，要提供更好的教育環境、支持老師不能只靠單一項政策，他上任以來市府也持續從制度面支持教師，包括率全台之先實施代理教師全聘期、合格代理教師職前年資提敘，以及提升教師節敬師禮金、推動學務及教務專案減課等措施，用一項一項實際作法肯定並感謝老師們在教育現場的專業付出。

