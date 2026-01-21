新北萬里金山杜鵑花展2/7見 展出新品杜鵑、大型花藝作品

新北市府農業局表示，萬金杜鵑花展將於2月7日開展，歡迎民眾利用寒假、農曆春節假期前往賞花。（圖由新北市農業局提供）

新北市萬里、金山區是杜鵑花苗主要產區之一，花苗年產量達600萬株，新北市長侯友宜今（21）日在市政會議中肯定萬金地區花農與藝術家團隊斬獲國際多項設計獎的傑出表現，他也表示，萬金杜鵑花展將於2月7日開展，歡迎民眾利用寒假、農曆春節假期前往賞花。農業局長諶錫輝說，萬金杜鵑花展將於農曆年前登場，採萬金雙展場型式辦理，將展新品種杜鵑、大型花藝作品、復刻「杜鵑美術館」，萬里大鵬足湯公園也將打造杜鵑庭園造景。

農業局指出，市府「萬金杜鵑」獲IDA設計獎、倫敦傑出地產獎、柏林設計獎、羅馬設計獎、未來藝術設計獎、法國設計獎、繆斯設計獎及巴黎設計獎共8大獎項肯定；由培育300多種杜鵑的萬里花卉產銷班長柳枝芳、青農金山花卉產銷班長嚴慶榮、品牌總顧問CNFlower創辦人凌宗湧、裏山主理人沈映仁、一攬芳華造庭師陳元慶、和信景觀有限公司負責人何世棟、巫秉修、存光有限公司負責人劉國沛及吳炳嶢，代表萬金地區花農及參與品牌推動的藝術家團隊出席接受表揚。

侯友宜說，為吸引青農返鄉並串聯杜鵑產業鏈，市府打造萬金杜鵑品牌帶動北海岸賞花人潮，促進地方經濟及產業永續，農業局推動品牌，在萬金廣植10萬多株杜鵑，也與花農、藝術家合作辦理花展、規劃攝影展與小旅行吸引遊客進入產地，杜鵑年銷售量成長2成。

諶錫輝指出，萬金杜鵑花展配合花期將於農曆年前登場，邀請大家春節時來萬里金山走春、賞杜鵑，相關活動資訊可上農業局稼日蒔光粉專及萬金杜鵑官網查詢假日活動及諸多加碼好康。

新北市長侯友宜今（21）日在市政會議中肯定萬金地區花農與藝術家團隊斬獲國際多項設計獎的傑出表現。（記者黃子暘攝）

