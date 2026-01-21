興隆社宅E區247戶招租 統一登記平台首線上申請

台北市文山區興隆社會住宅E區247戶招租，今（21）起至2月3日下午5時止，開放申請。（台北市住都中心提供）

台北市文山區興隆社會住宅E區今（21）起至2月3日下午5時止，開放民眾申請，總共招租247戶，分別有一、二、三房型，提供在地區里戶（含在地就學就業）、設籍市民戶、及未設籍的就學就業戶、原住民族戶、安康平宅安置戶及其他特殊情形身分戶申租，採先抽籤決定資格審查順序名單後，再由審查合格者依序配租；如果以其他特殊情形身分提出申請者，則為評點制，並由社會局依評定分數排定審查順序名單。

台北市住宅及都市更新中心表示，興隆社宅E區247戶，還有興隆D1區、興隆D2區、景文、莒光及南港機廠1區等5處社會住宅零星空戶今起招租，剛上線的「臺北市社宅統一登記平台」可受理線上申請，民眾只要登入、資料填寫、授權、確認，完成一次登記後，立即成為社宅的準申請人，按下「我要申請社宅」，即完成申請作業。考量民眾對系統尚在熟悉中，採線上、紙本並行雙軌制，以網路、郵寄或現場臨櫃方式受理申請。

住都中心指出，社宅租金（含管理費）已考量承租者所得狀況、負擔能力及周邊市場行情訂定，並依申請人家庭年所得，提供租金分級補貼。申請資格條件：（1）已成年之中華民國國民。（2）在本市設有戶籍或未在本市設籍但在本市就學、就業。但以住宅法第4條所定特殊身分提出申請者須在本市設籍。（3）人口數符合本案社宅房型人口數規定。（4）家庭成員均無位於本市、新北市、基隆市或桃園市之自有住宅（5）家庭年收入低於178萬元，且總額分配於家庭成員平均每人每月低於7萬2,604元，完整規定與條件以公告內容為主。

台北市文山區興隆社會住宅E區247戶招租，今（21）起至2月3日下午5時止，開放申請。（台北市住都中心提供）

台北市景文社宅零星戶招租，今（21）起至2月3日下午5時止，開放申請。（台北市住都中心提供）

台北市南港機廠1區社宅零星戶招租，今（21）起至2月3日下午5時止，開放申請。（台北市住都中心提供）

台北市興隆D1社宅零星戶招租，今（21）起至2月3日下午5時止，開放申請。（台北市住都中心提供）

台北市興隆D2社宅零星戶招租，今（21）起至2月3日下午5時止，開放申請。（台北市住都中心提供）

台北市莒光社宅零星戶招租，今（21）起至2月3日下午5時止，開放申請。（台北市住都中心提供）

