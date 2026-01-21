2026好運到 一卡通推超萌創意絨毛卡《馬上有錢》、《大吉大利》

一卡通馬年推出超萌創意絨毛卡《馬上有錢》、《大吉大利》。（圖由一卡通公司提供）

一卡通公司搶搭馬年話題，推出充滿濃濃年味的創意票卡，新春《馬上有錢》及《大吉大利》絨毛一卡通2款，手掌大小外型超萌又喜氣，不僅要攻佔通勤族的感應機台，更希望成今年最火紅的走春時尚標配。即日起將於7-ELEVEN OPENPOINT開始預購，2月4日起現貨可於高雄捷運指定車站買到。

為吸引民眾青睞，儲值卡的花樣越來越豐富，創意更是無極限。結合時下年輕人最愛的療癒系絨毛娃娃，搭上馬年招財話題，一卡通推出2款新年力作，《馬上有錢》款絨毛一卡通，可愛的小紅馬，馬背上有個金元寶，取其寓意祝福大家馬上有錢、財運滾滾來；另一款《大吉大利》絨毛一卡通，外型圓澎毛絨絨的小橘子，超萌的表情療癒又討喜，諧音梗大吉大利，讓大家每天把好運氣帶在身上，一整年都順心順利。

iPASS MONEY用戶數超過700萬，是最多人使用的電子支付品牌，而「一卡通iPASS MONEY」APP的功能也大幅提升，新春絨毛一卡通採用的是「一卡通PLUS」晶片，可透過APP的「票卡感應機」功能，進行票卡加值服務，可查詢卡片餘額及即時交易紀錄，免使用現金加值票卡超便利。

新春《馬上有錢》絨毛一卡通及新春《大吉大利》絨毛一卡通每款售價399元，1月21日上午11點起至1月31日期間，可於7-ELEVEN OPENPOINT進行預購，預計2月4日起可以陸續取貨。

此外，現貨也可於2月4日起於高雄捷運R4高雄國際機場站、R11高雄車站、R16左營站現場購買，數量有限售完為止，有興趣的民眾請把握機會盡快入手。

