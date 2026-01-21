桃園公車全面啟用「交通乘車碼QR code」 手機就是車票

桃園市公車已經全面啟動交通乘車碼（QR code），民眾憑手機感應即可上車。（交通局提供）

為提升市民搭乘公車的便利性，桃園市所有市區客運路線全面啟用「交通乘車碼（QR code）」，民眾只要使用手機開啟電子支付錢包App，產生交通乘車碼（QR code），於上下車時掃描驗票機，即可完成搭乘與扣款，讓民眾的手機就是車票，免除攜帶實體票證或零錢的不便。

交通局局長張新福表示，由於公車不找零，許多民眾上車才發現沒有零錢非常不方便；第一階段交通乘車碼（QR code）服務，設定為悠遊付、iPASS MONEY 及 icash Pay等3家電子支付工具，舉凡市區客運路線無論是大型公車、九人座桃小巴等車輛均已完成相關設備建置，可支援交通乘車碼（QR code）掃描服務，確保整體營運順利。

張新福說明，第一階段交通乘車碼（QR code）依現行里程計費制度計費支付車資，並以全票進行扣款，而65歲以上年長者則以半票扣款，民眾使用交通乘車碼（QR code）搭車時，與現行使用實體電子票證卡的方式相同，須於上、下車各掃描一次，驗票機顯示交易成功即代表扣款完成，無須等待手機畫面顯示，以免影響上下車動線。

他也說，未來會配合桃園市民卡2.0 APP開發推動第二階段服務，整合市民卡既有乘車優惠（基本里程買一送一、捷運轉乘優惠等）機制，逐步擴充交通乘車碼（QR code）適用票別與優惠內容，朝向「一支手機整合公共運輸服務」的目標邁進。

桃園市第一階段交通乘車碼（QR code）服務，設定為悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay等3家電子支付工具。（交通局提供）

