從反紫光到AI時代 李忠憲：好問題的力量在於迫使社會思考

學者李忠憲。（資料照）

隨著AI快速發展，不少民眾使用ChatGPT、Gemini等工具來搜索解惑。對此，學者李忠憲以「在人工智慧時代，什麼樣的問題值得被回答？」一文闡述個人看法，以供外界參考。

李忠憲發文提及，本來我當個大學老師，常常要問和回答許多問題，後來參與公民運動，寫文章以及常常到外面去演講，就遇到更多問和回答問題的機會。

請繼續往下閱讀...

人工智慧的時代，很多人都說，以後勝出的關鍵不在能夠回答問題，而是問問題。那天在台北演講時，「我說自己有些數學的課越上越沒勁，學生變少、也沒有熱忱，因此紛紛停開或給其他的老師開課。」後來簽書時，有個讀者告訴我，他也在教數學，現在真的很難教。

以前上那些複雜的數學，往往告訴學生，這是未來自己研究「解決問題的工具」。隨著人工智慧時代的快速發展，這句話「我愈講愈心虛，連自己都不相信」。最近演講他在常常引用自己看過有關人工智慧未來趨勢的一篇文章，他們推測「10年後的史丹佛大學教授的程度，大概是目前碩士班研究生的程度」。

這句話雖然驚悚，但不是沒有道理，而且人工智慧的時代之後，傳統的能力強大並沒有什麼特別的競爭力。記得曾寫過一篇文章，講到自己大學期間電磁波助教超強學長中年失業的故事。不知道時代變遷，默守成規會被無情的淘汰。

原則上學生沒有「壞問題」，願意提問，本身就代表思考的開始；天真、錯誤、甚至誤解，往往是思想發展的入口。關鍵不在問題對不對，而在錯誤從何而來，是「過度思考、走歪了」？還是「沒讀書、懶得理解」？

身為老師的責任不是護短，也不是羞辱，而是「轉化」，他通常會把錯誤的問題，轉化為澄清概念的機會，讓全班重新理解核心概念的契機，或在不適合當下處理時，延後、私下處理。

如果提問的人「不是學生」，而是朋友或敵人，有什麼不一樣？政治上非常常見：「我們為什麼要善待一個離題或錯誤的問題？」對學生，不能用羞辱來換取效率，必須為錯誤保留一條通往理解的路。朋友提問時，情境完全不同，沒有制度性權力差，沒有「培養他」的職責，對話本身是平等的。

此時我們可以、也應該更直接可以說：「這個問題其實和本文沒什麼關係」，也可以追問：「你為什麼會這樣連結？」可以完全拒絕配合一個你認為不成立的前提，對朋友，誠實比鼓勵重要。

李忠憲指出，如果提問者是敵人（例如：惡意質疑、釣魚、抹黑），問題往往不是為了理解，而是為了設陷阱、轉移注意力、消耗能量，此時「沒有不好的問題」這句話不再成立。我們要問的是，他是真的不懂？還是故意裝不懂？

對敵人，拆穿前提比回答問題重要，拒答本身就是一種合理回應，不需要替對方的智力、誠實背書，在敵意情境中要轉化為防衛倫理。

李忠憲坦言，講到問問題，他個人覺得代表作是奇遊團反紫光時的「二十問蔡明介」 ，這些問題他一個都沒有回覆，但因為這些問的好的問題，讓他自己、他的公司、和整個台灣的半導體產業員工和投資大眾等等，都得到巨大的好處。那些問題之所以有力量，不在於對方是否回答，而在於它們迫使整個社會重新思考「什麼是不能不被問的事」。

李忠憲認為，人工智慧讓「回答問題」變得前所未有地廉價，卻同時讓「提出好問題」變得稀有而珍貴。從來不是所有問題一律被肯定，而是能分辨情境、承擔責任、理解動機的判斷力。

問問題不是美德本身，勇敢、清楚、負責任地問，才是。在這個答案越來越快、卻越來越不重要的時代，能夠守住「什麼不該回答、什麼必須被問清楚」，或許才是真正不會被淘汰的能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法