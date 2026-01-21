為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    百年大修第一步！鹿港天后宮尋找臨時行宮 3地點曝光了

    2026/01/21 10:36 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港天后宮的香火鼎盛，尤其是媽祖進香旺季更是人山人海。（資料照）

    香火鼎盛的國定古蹟彰化縣鹿港天后宮，百年來首度修復工程規劃計畫已進入最後階段，但臨時行宮迄今尚未敲定。原本第一選擇為央廣鹿港分台，但因為具有文資身分的門檻較高，將考慮台17線或是鹿港轉運站附近的用地。

    鹿港天后宮主委張偉東表示，該宮的百年修復大業，將會向中央爭取經費，不足處也會自行籌措，不會主動對外募款。但眼前最重要的事，則是先尋找臨時行宮的用地。

    張偉東指出，因為鹿港天后宮每年的進香團很多，廟埕面積有限，臨時行宮設在廟埕將會造成交通混亂，同時也要兼顧與既有商圈的共榮共好，希望能夠就近尋找用地。而鄰近的央廣鹿港分台已解除播音任務，加上面積夠大，才會列為優先考慮。

    但因為央廣鹿港分台在2018年已登錄為彰化縣文化景觀，文資身分在商借使用上的規格較高，因此，鹿港天后宮決定啟動備案，目前有民間友人提供台17線的土地，以及企業願意提供位於鹿港建國路上的土地，這都將列入討論。

    張偉東強調，友人提供台17線土地，距離天后宮較遠，擔心修復工程至少要花5年到10年時間，將影響現有商圈。而企業提供建國路土地位於蛋黃區，就在體育場對面，距離天后宮很近，地點很好，但面積較小，也擔心進香團的陣頭會讓本來就容易塞車的市區，塞車情況更加嚴重。

    張偉東表示，目前仍就臨時行宮位址在做商討，希望能夠兼顧進香團與商圈共榮的雙重目標來努力。

    央廣鹿港分台位於鹿港鎮光復路，目前已解除播音任務。（民眾提供）

