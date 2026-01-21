年節寵物買氣升溫糾紛、代價增 新北動保處籲勿衝動購買

新北市動物保護防疫處長楊淑方提醒，寵物並非一般商品，購買前務必審慎評估飼養能力、詳閱契約內容，切勿因一時喜愛衝動消費，避免造成難以挽回的遺憾。（動保處提供）

農曆新年將近，寵物買賣進入高峰期，新北市動物保護防疫處近來卻接獲多起消費申訴，反映民眾購買幼犬、幼貓後，短時間內出現重病甚至死亡情形，衍生高額醫療費、退換貨與責任歸屬等爭議。處長楊淑方提醒，寵物並非一般商品，購買前務必審慎評估飼養能力、詳閱契約內容，切勿因一時喜愛衝動消費，避免造成難以挽回的遺憾。

楊淑方指出，動保處日前即處理一起案例，民眾於寵物店購得一隻體況虛弱的小貓，經治療後演變成嚴重呼吸道感染。雙方後續進入調解程序，卻因認知落差未能達成共識，民眾不僅無法取回購買費用，還承擔高額醫療支出，身心俱疲。

楊淑方表示，購買幼犬幼貓前應「三思而後行」，首先審慎評估自身是否具備飼養條件，包括照護時間、經濟能力與基本健康判斷能力；其次應選擇信譽良好店家，並詳細閱讀買賣契約條款，確認責任與處理方式；最後務必觀察動物精神、食慾與外觀狀況，出現異常應堅決不購買。

新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠也建議，消費者應具備基本疾病預防與照護知識，購買前多次到場觀察，必要時可與業者協調，安排至雙方信賴的動物醫院進行健康檢查後再決定。獸醫陳鉅尹指出，動物醫療並非萬能，若對健康狀況或業者說明存疑，最好的選擇就是不要購買。

楊淑方說，寵物買賣並非單純交易，而是一項長期承諾，一旦完成購買，便難以如一般商品退貨退款。若不幸發生消費糾紛，應保留契約、通訊紀錄及獸醫診斷證明，向消保官或動保處申訴。動保處也呼籲民眾理性消費，別讓一時衝動，造成生命與金錢的雙重傷害。

