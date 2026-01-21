為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    年節寵物買氣升溫糾紛、代價增 新北動保處籲勿衝動購買

    2026/01/21 10:16 記者羅國嘉／新北報導
    新北市動物保護防疫處長楊淑方提醒，寵物並非一般商品，購買前務必審慎評估飼養能力、詳閱契約內容，切勿因一時喜愛衝動消費，避免造成難以挽回的遺憾。（動保處提供）

    新北市動物保護防疫處長楊淑方提醒，寵物並非一般商品，購買前務必審慎評估飼養能力、詳閱契約內容，切勿因一時喜愛衝動消費，避免造成難以挽回的遺憾。（動保處提供）

    農曆新年將近，寵物買賣進入高峰期，新北市動物保護防疫處近來卻接獲多起消費申訴，反映民眾購買幼犬、幼貓後，短時間內出現重病甚至死亡情形，衍生高額醫療費、退換貨與責任歸屬等爭議。處長楊淑方提醒，寵物並非一般商品，購買前務必審慎評估飼養能力、詳閱契約內容，切勿因一時喜愛衝動消費，避免造成難以挽回的遺憾。

    楊淑方指出，動保處日前即處理一起案例，民眾於寵物店購得一隻體況虛弱的小貓，經治療後演變成嚴重呼吸道感染。雙方後續進入調解程序，卻因認知落差未能達成共識，民眾不僅無法取回購買費用，還承擔高額醫療支出，身心俱疲。

    楊淑方表示，購買幼犬幼貓前應「三思而後行」，首先審慎評估自身是否具備飼養條件，包括照護時間、經濟能力與基本健康判斷能力；其次應選擇信譽良好店家，並詳細閱讀買賣契約條款，確認責任與處理方式；最後務必觀察動物精神、食慾與外觀狀況，出現異常應堅決不購買。

    新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠也建議，消費者應具備基本疾病預防與照護知識，購買前多次到場觀察，必要時可與業者協調，安排至雙方信賴的動物醫院進行健康檢查後再決定。獸醫陳鉅尹指出，動物醫療並非萬能，若對健康狀況或業者說明存疑，最好的選擇就是不要購買。

    楊淑方說，寵物買賣並非單純交易，而是一項長期承諾，一旦完成購買，便難以如一般商品退貨退款。若不幸發生消費糾紛，應保留契約、通訊紀錄及獸醫診斷證明，向消保官或動保處申訴。動保處也呼籲民眾理性消費，別讓一時衝動，造成生命與金錢的雙重傷害。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播