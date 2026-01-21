新北未來至少24座運動中心 板橋、蘆洲第二運動中心預計今年啟用

市長侯友宜今（21）日在市政會議中指出，新北未來至少將有24座運動中心。（記者黃子暘攝）

新北市府今年編列34億元體育預算，投入與場館建置升級、人才培育，市府也規劃在人口25萬以上的行政區建置第二國民運動中心，市長侯友宜今（21）日在市政會議中指出，新北未來至少將有24座運動中心，另全面調升獎助金、訓練補助金及獎學金額度。體育局長洪玉玲、工務局長馮兆麟指出，興建中的蘆洲湧蓮寺公益大樓內建第二運動中心，預計10月完工，板橋第二運動中心則預計12月完工，2者預計今年啟用。

侯友宜指出，今年度，市府體育預算增加10億元，支持調升獎助金、訓練補助金及獎學金額度，除全國運動會金牌選手每月訓練補助金調升至2萬5000元外，未來「全中運金牌選手訓補金」也將提升至每月1萬3000元；此外，今年有棒球經典賽、日本名古亞洲運動會，新北奧運名將拳擊林郁婷、體操丁華恬、射箭雷千瑩、桌球陳思羽、舉重陳玟卉等出賽，市府會規劃各式應援活動。

硬體方面，侯友宜說，要打造運動場館為專業訓練基地，未來新北至少有24座運動中心，並落實一館一特色政策，板橋第二運動中心將設專業級自由車訓練室，蘆洲則設羽球場為特色運動。

洪玉玲表示，新北自2019年至今已完成60個運動聚點，並已完成板橋體育場國際認證田徑場、新莊棒球場更新與建置全國首座人工草皮橄欖球場為國家級培訓基地等改善工程。

其他第二運動中心建置部分，體育局補充，新莊案規劃於文高一用地解編後的公園兼體育場用地，特色為室內划船訓練中心，預計2028年動工；三重案朝與學校共構方式興建、公益設施捐贈辦理，特色為擊劍教室；中和案及新店案由都市更新實施者捐贈公益設施項目，中和案位於健康路側，新店案位於寶橋路235巷側。

