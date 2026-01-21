春節連假 雲林6家藥局不打烊

雲林縣藥師公會理事長許仁厚向到藥局領藥的民眾說明用藥安全。（記者黃淑莉攝）

雲林縣幅員遼闊、老年人口多，加上醫療資源不均、交通不便，雲林縣衛生局與雲林縣藥師公會合作，去年針對獨居、行動不便、身心障礙者等弱勢族群提供送藥到府服務，今年參加藥局及服務對象加倍，考量春節9天連假，擔心行動不便及獨居長輩有緊急用藥需求，有6家春節不打烊。

雲林縣藥師公會理事長許仁厚指出，藥師加值服務免費送藥到府是由縣府補助，去年9月開辦，共有25家藥局參加，3個月服務人次有600人，含蓋全縣20鄉鎮市，他說，以自己為例最遠送到台西，因為長輩一句話「看到藥師病就好一半」，送藥外也會跟長輩閒聊。

請繼續往下閱讀...

許仁厚表示，免費送藥到府服務對象有獨居、行動不便、身心障礙、中低收入戶或低收入戶、高用藥品項長者、偏遠地區交通不便，藥師到府不只送藥，針對個案狀況還會提供關懷、量血壓，甚至針對長輩6大能力，認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱（情緒）做測試，評估長輩身體功能。

許仁厚說，今年縣府持續補助藥師免費送藥到府服務，將在2月開始，截至目前已有4、50家藥局加入，服務人數有1140多人，讓長輩、行動不便或偏鄉交通不便民眾，不用為領藥焦慮，有需求民眾都可以洽詢藥師公會。

許仁厚說，今年春節連假長達9天，健保署已放寬慢性處方箋提早14天領藥，擔心長輩臨時有需求，雲林有6家藥局春節期間不打烊，提供送藥到府，分別為斗六市上好藥局05- 5371749、土庫鎮健康藥局05-6622889、斗南鎮仁安堂藥局05-5952020、崙背鄉三馬藥師藥局05-6960120、斗南鎮全安藥局05- 5965255、水林鄉全仁藥局05-7852721。

藥師整理民眾藥品後再免費送藥到府。（記者黃淑莉攝）

上海藥局藥師騎機車送藥到府。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法