    首頁 > 生活

    台灣好行推「馬祖居民假日優惠搭乘」 還有導遊走讀解說

    2026/01/21 10:14 記者俞肇福／新北報導
    台灣好行＠馬祖「馬祖居民假日優惠搭乘」活動。在地居民報名參加只需100元，即可搭乘專車輕鬆走訪南北竿經典景點。（記者俞肇福攝）

    台灣好行＠馬祖新裝上路，為了鼓勵馬祖鄉親在假日走進自然、重新認識家鄉之美，台灣好行＠馬祖「馬祖居民假日優惠搭乘」活動。在地居民只需100元，報名即可搭乘專車輕鬆走訪南北竿經典景點，並由專業導遊隨行解說，透過深度走讀的方式，體驗不一樣的馬祖風情。

    活動共計4梯次，分別於1月24日（週六）、1月25日（週日）、1月31日（週六）及2月1日（週六）辦理，限設籍連江縣地區居民參加，將由司機及導遊於現場進行身分核對，每場次限額20人，額滿為止，馬祖居民優惠價每條路線僅需100元；12歲以下及65歲以上長者可免費參加，惟需由陪同者同行。活動採網路預先報名，並於搭乘當日現場收取現金。

    本次規劃每日共4個場次，包括北竿「戰爭和平公園線」（上午8時30分、下午2時），以及南竿「北海坑道線」（上午8時30分）與「媽祖巨神像線」（下午1時30分）。

    除了優惠搭乘外，「台灣好行＠馬祖」更推出趣味集章活動。凡完成「戰爭和平公園線」、「北海坑道線」及「媽祖巨神像線」3條路線的集章任務，並填寫搭乘體驗回饋問卷，即可兌換「台灣好行＠馬祖限量禮品」乙份，數量有限，送完為止。

    台灣好行＠馬祖「馬祖居民假日優惠搭乘」活動。圖為媽祖巨神像景點。（記者俞肇福攝）

