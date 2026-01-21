苗栗縣春節垃圾清運時間公布 民眾請注意

苗栗縣18鄉鎮市春節垃圾清運一覽表。（圖由環保局提供）

農曆春節將至，屆時將有許多家戶忙著大掃除、除舊布新，相應清運垃圾需求也大。苗栗縣政府環保局提供縣內各鄉鎮市春節垃圾收運時間讓民眾參考，請縣民依鄉鎮市公所提供清運時間表丟垃圾，清運時間若有異動，鄉親可洽所在地公所。

苗縣府環保局彙整18鄉鎮市公所春節家戶垃圾清運資訊，苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、頭屋鄉、西湖鄉、三灣鄉與造橋鄉2月17日至2月19日停收垃圾；頭份市、竹南鎮、卓蘭鎮、銅鑼鄉與獅潭鄉2月17日至2月20日停收；苗栗市2月17日至2月21日停收；公館鄉、大湖鄉與泰安鄉2月17日至2月19日及2月22日停收。

請繼續往下閱讀...

另外，南庄鄉2月17日至2月18日及2月20日停收；三義鄉2月17日至2月20日及2月22日停收垃圾。

環保局也強調，春節期間縣內主要風景區及觀光遊憩景點，因應遊客所產生垃圾，公所將排班派人清運，環保局亦將派員巡查督導，以確保環境整潔；另有關巨大垃圾收運時間，則請鄉親依所在地公所訂定時間，於春節前向清潔隊辦理預約登記清運，春節假期期間將停止收運。

