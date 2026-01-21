把握週末好天氣！氣象粉專：下週迎風面再轉濕冷

氣象粉專天氣風險指出，本週末逐漸回溫，各地為多雲到晴的好天氣。（資料照）

中央氣象署預報，今天（21日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣寒冷；基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天至週五（23日）北部、東部濕冷，中南部日夜溫差大；週末逐漸回溫，各地為多雲到晴的好天氣；下週東北季風再增強，將持續影響數天，屆時迎風面降雨將增多、天氣同步轉涼。

天氣風險分析師黃國致今天上午在臉書貼文中表示，今天至週五上午台灣周邊受強烈大陸冷氣團影響，環境水氣仍多，迎風面苗栗以北到宜蘭、花蓮為多雲到陰局部有短暫陣雨天氣，中南部地區大致為多雲天氣，偶有陽光露臉。中部以北到東部地區1500公尺以上高山有路面結冰或局部降雪情形。

黃國致說，氣溫方面，今天苗栗以北到宜蘭白天高溫12至14度，中部及花東地區高溫16至20度，南部高溫19至21度；今天晚間到週四（22日）清晨中北部、東北部都市地區低溫10至12度，空曠地區低溫7至9度，南部及花東都市地區低溫12至15度，空曠地區低溫10至12度或以下。

週四苗栗以北到宜蘭白天高溫12至15度，中部及花東高溫16至20度，南部高溫19至20度；晚間到週五上午中北部、東北部都市地區低溫11至13度，空曠地區低溫8至10度，南部及花東都市地區低溫13至15度，空曠地區低溫10至12度。

黃國致稱，週五下午起各地天氣逐漸好轉、回溫，僅基隆北海岸及東部沿海地區局部有短暫陣雨。週六（24日）至下週一（26日）除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣；白天各地氣溫再回升，苗栗以北到宜蘭、花蓮白天高溫20至23度，中部及台東高溫22至25度，南部高溫24至26度；晚間清晨在中北部、東北部空曠地區仍有12度或以下低溫發生機會，中南部空曠地區日夜溫差較大。

黃國致指出，下週二（27日）白天預計有鋒面系統通過台灣北部海域，較無直接影響；晚間東北季風再度增強，將持續影響至下週五（30日），屆時迎風面北部及東部地區降雨將再增多，天氣也同步轉涼。

