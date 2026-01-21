彰化21名家揮毫義賣春聯 所得建伯立歐二期家園

迎接農曆「馬年」新年，結合藝文與社會關懷的「筆墨傳祝福．義賣暖心春」迎新春公益活動，將於2月1日在彰化縣立美術館前廣場舉行。（記者張聰秋攝）

彰化縣文化局、彰化書法學會與伯立歐長照財團法人等單位共同合作，將於下週日（2月1日）上午9點至12點，在彰化縣立美術館前廣場舉辦「筆墨傳祝福．義賣暖心春」活動，現場除了有21位書法名家現場揮毫，義賣所得將全數作為籌建伯立歐第二期家園基金，就是要讓民眾在辦年貨、貼春聯的同時，也能順手做公益。

伯立歐家園一期已落成，提供住宿、日照與職訓服務，二期將擴建庇護工場與職業重建中心，讓身障者有工作機會與安養空間。

文化局表示，活動邀請到包括彰化書法學會理事長吳肇勳、洪文黎、劉鴻旗、吳啟林、施承佑、張倍源等書法名家，還有磺溪獎得主共21位書法大師參與。今年活動主軸聚焦在藝文與公益的結合，透過名家的筆墨，將傳統年節祝福轉化為支持身心障礙者照護的實際力量。

活動當天，民眾除了可以認購現成的春聯，現場也提供限量客製化服務，民眾能依需求指定吉祥話。此外，為了方便無法到場的民眾，主辦單位預先開放線上認購，當天取件；基本春聯300元限量180幅、客製春聯1500元起，還有書法藝品認購，全開1萬元、半開7000元、1/4開5000元，限量54幅。

民眾捐50元可體驗版畫或剪紙，活動現場也有伯立歐愛心義賣攤位，文化局誠摯邀請鄉親行動響應，更多活動詳情，可上彰化縣文化局官網的活動網址查詢，網址是https://www.bocach.gov.tw/News_Content.aspx?n=1241&s=52966。

