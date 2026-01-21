為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    春節味漸濃 台中打造「驚蟄界」神話燈會訴說故事

    2026/01/21 09:05 記者蘇孟娟／台中報導
    「驚蟄界」打造會說故事的燈會。（圖：市府提供）

    馬年春節味漸濃，中台灣元宵燈會將在中央公園盛大登場；其中，建設局跳脫傳統燈會想像，融合工藝、花藝、多媒材裝置與聲光特效，打造「驚蟄界」體驗，9大主題燈區其中一區引進「瑪雅神域」，展期間也會安排遠古祭典在現代夜晚重現，跨越時空的聲光演出輪番上演，以視覺盛宴讓中央公園化身會呼吸、會說故事的夜間探險場域。

    建設局長陳大田表示，透過元宵燈會結合在地文化與創意設計，讓中央公園在夜間呈現全新面貌，建設局設計的「驚蟄界」有氣勢磅礴的「馬首引領」震撼，踏入神秘的綠光之森，燈影在林間流動，彷彿瞬間穿越至遠古雨林，林深之處藏著一艘遺世獨立的擱淺船骸—「綠舟棲地」，引人無限想像。

    陳大田說，展區設計有狹長而曲折的延伸林道，體驗山谷迴盪的空靈感，隨後視野豁然開朗，步入充滿神秘氛圍的「瑪雅神域」，在千年石牆與金字塔意象之間，感受古老文明重生的智慧與力量；建設局在展期也特別安排遠古祭典在現代夜晚重現，跨越時空的聲光演出輪番上演，為民眾帶來震撼人心的視覺盛宴。

    建設局指出，「驚蟄界」全區共規劃9大主題燈區，每一區皆搭配專屬音樂與情境設計，讓民眾不只是「看燈」，而是用眼睛、耳朵與身體一同走進故事之中，跟隨春雷節奏前行，感受生命力自土地深處爆發，今年賞燈可來進行穿越千年的奇幻旅程。

