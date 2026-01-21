為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    近3個月降雨僅歷來28％ 南化水庫蓄水率跌破6成

    2026/01/21 08:44 記者吳俊鋒／台南報導
    上游降雨偏少，且越域引水有限，南化水庫蓄水率跌破6成。（記者吳俊鋒攝）

    上游降雨偏少，且越域引水有限，南化水庫蓄水率跌破6成。（記者吳俊鋒攝）

    供應民生用水為主的南化水庫，集水區在去年第4季的10至12月份，累積降雨偏少，僅歷來同期的28％，加上進入高雄一期稻作供灌期程，透過甲仙攔河堰越域引水有限，蓄水率已跌破6成，水利署南區水資源分署強調，目前台南水情正常。

    南水分署統計，去年第4季，南化水庫上游累積降雨量才45毫米，歷來同期平均為160毫米，等於不到3成；至於國內規模最大的曾文水庫，10至12月份也僅59毫米，歷年同期平均則是162毫米，一樣只有36%。

    南水分署表示，南化水庫目前管控公共出水量為單日30萬立方米以下，且高雄持續以清水管網北送供應台南，每天支援約16萬立方米，現階段優先使用高屏溪川流量，以減少水庫出水。

    南水分署提到，與農業部農田水利署高雄管理處合作，視現地田間用水需求，機動節約灌溉用水，讓旗山溪水源在滿足一期作供灌用水需求下，仍有剩餘時，可透過甲仙攔河堰進行越域引水，至南化水庫蓄存。

    南水分署說，曾文南化聯通管也已完成測試，會持續依照現況評估，適時啟動，由曾文、烏山頭水庫系統支援南化水庫系統，讓民生供水更穩定。

    截至今天上午8點，曾文水庫水位標高221.23公尺，蓄水率69.17％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍逾3.93億立方米；南化水庫水位標高172.01公尺，有效蓄水量4986萬立方米，蓄水率58.50％，南水分署重申目前台南水情正常，也籲請民眾持續養成節約用水的習慣。

    蓄水率近7成的曾文水庫，已啟動一期稻作的洪灌作業。（記者吳俊鋒攝）

    蓄水率近7成的曾文水庫，已啟動一期稻作的洪灌作業。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播