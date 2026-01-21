墾丁「鹿災」！墾管處培訓勇士捕捉 揭露執行真相

墾丁國家公園梅花鹿復育有成。（資料照）

墾丁國家公園梅花鹿復育有成，但近年來族群數量過剩引發的「鹿災」，卻讓地方農民與生態學者憂心忡忡。根據最新調查，墾丁地區梅花鹿已逾3600隻，遠超環境承載量，不僅珍貴的原生植物被啃食殆盡，農作物損失與車禍意外更是頻傳。為此，墾管處將於今天首度舉辦「獵人訓練課程」，計畫招募在地勇士進行試驗性捕捉，強調「用陷阱不開槍」，首波目標50隻，盼能為延宕多年的鹿群減量問題找到出口。

早期梅花鹿復育是墾丁的驕傲，但隨著族群擴張，原本的森林美景卻成了生態浩劫。走進墾丁山區，不難發現許多原生物種的小樹苗因鹿群啃食、磨角而枯死，森林更新出現斷層；在地農民更是苦不堪言，辛苦栽種的火龍果、黑豆常被洗劫一空。此外，台26線頻繁發生的「鹿擊」車禍，更威脅民眾生命財產安全，要求「減量」的聲浪在恆春半島從未停歇。

墾管處表示，這次訓練課程主要針對恆春、滿州兩地的在地居民，名額僅限20人，目的在於建立一套「人道捕捉」的標準作業程序。不同於大眾認知的獵殺，這次行動嚴禁使用獵槍，而是仿效屏東縣政府捕捉綠鬣蜥的模式，採用「改良式套索陷阱」。墾管處強調，初期設定為試驗階段，以捕捉50隻為限，一旦達標即暫停執行，藉此評估人力配置與捕捉效率。

針對捕捉後的流向，墾管處說明，這些野外捕獲的個體將引回社頂梅花鹿復育區進行圈養。在專業人員確認梅花鹿身體狀況穩定後，會統一進行結紮手術，從源頭控制繁殖速度，避免族群無限擴張。至於民眾關心的獼猴滋擾問題，墾管處也特別澄清，獼猴並非國家公園法規管轄的特定物種，仍由農業單位依相關法規處理。

這場由墾管處生態研習中心主導的訓練，課程內容涵蓋「野外捕捉指引」及「保定運輸處理」。地方人士認為，透過在地居民參與管理，不僅能緩解農損民怨，也能讓生態保育與社區生計達成平衡。這場「獵人與鹿」的生態試驗，能否有效解決墾丁長年的梅花鹿難題，各界都在拭目以待。

墾丁國家公園梅花鹿復育有成。（資料照，記者蔡宗憲攝）

捕捉梅花鹿採「改良式套索陷阱」。（墾管處提供）

