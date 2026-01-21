為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東樂齡社福大樓室內裝修 建構老幼共學、共食、共照環境

    2026/01/21 08:25 記者黃明堂／台東報導
    台東樂齡社福大樓硬體完工，目前進行室內裝修。（記者黃明堂攝）

    台東樂齡社福大樓硬體完工，目前進行室內裝修。（記者黃明堂攝）

    台東縣政府在鯉魚山下興建「樂齡社福大樓」硬體建設完工，已進入第二期的室內裝修工程，打造縣內全齡照顧新據點，建構老幼共學、共食、共照的友善環境。

    樂齡社福大樓原址為台東縣老人會館，原建物缺乏無障礙設施且建物老舊破損，不符耐震規範及相關福利設施規定，因此縣府爭取中央補助約1億元，其餘經費由縣府以自有財源及公益彩券基金預算投入，工程總經費1億8千餘萬元，興建地下1層、地上4層樓建築。

    縣長饒慶鈴表示，全齡照顧是確保社會資源能夠充分滿足各年齡群體的需求，促進不同年齡層之間的互動與合作，並支持多元與包容的社會環境。

    樂齡社福大樓將提供從健康到失能的長者照顧服務，包括日照中心（團體家屋、小規模多機能服務）、家庭照顧者喘息據點、長青學苑、文康中心、社區照顧關懷據點、老幼共餐廚房及公共托嬰中心（0-2歲幼兒）等活動空間。

    社會處長陳淑蘭指出，室內裝修工程進行空調設備進場定位安裝事宜，待大樓落成後，將採公設民營方式辦理，委託社福團體進駐，提供在地共餐、多元學習等各項專業服務，設置多功能教室及會議室等空間，未來可開放在地居民、團體機關或學校借用，促進資源共享，建立優質、普及的老幼照顧體系。

