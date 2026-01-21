為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    太陽神也玩懸日！奇美博物館阿波羅像季節限定趣景

    2026/01/21 08:18 記者吳俊鋒／台南報導
    抓準角度後，就能拍出阿波羅玩懸日的有趣畫面。（楊明盛提供）

    抓準角度後，就能拍出阿波羅玩懸日的有趣畫面。（楊明盛提供）

    奇美博物館被譽為國際級的藝術殿堂，不僅西洋典藏豐富，更以宏偉的建築特色遠近馳名；入冬之後，太陽升起的位置偏南，攝影玩家們抓準取景角度後，再配合氣候條件，奧林帕斯橋上的「阿波羅（APOLLO）」雕像也玩出「懸日」趣景，引人矚目。

    攝影愛好者楊明盛提到，阿波羅為希臘的太陽神，進入奇美博物館廣場時，就佇立在奧林帕斯橋上的右側，冬至前後，日出軌跡逐漸往南偏移，目前正好可以與雕像的肢體重疊，只要抓準時間點，且設定好加強暗部曝光，就有機會拍出趣味的場景。

    楊明盛表示，若無雲層遮蔽，可以拍到橘紅色的大圓，喬好角度，就能構築出阿波羅玩懸日的創意效果，尤其與右手部位重疊時，像是「太陽神要丟太陽球」，畫面有趣。

    楊明盛說，根據太陽升起的移動軌跡預判，阿波羅玩懸日的畫面進入倒數，僅剩3、4天的時間，接下來將會被南邊保安里的居民建築擋住，有興趣拍攝的人要把握時機。

    楊明盛也指出，不僅阿波羅拿太陽，被稱為眾神之后的「希拉（HERA）」雕像，目前也能玩懸日，落點在右手所持的權杖上，猶如提著大燈泡，同樣有趣，建議民眾可以嘗試取景、拍攝一下。

    抓準角度後，也能拍出眾神之后「希拉」的懸日趣景。（楊明盛提供）

    抓準角度後，也能拍出眾神之后「希拉」的懸日趣景。（楊明盛提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播