太陽神也玩懸日！奇美博物館阿波羅像季節限定趣景

抓準角度後，就能拍出阿波羅玩懸日的有趣畫面。（楊明盛提供）

奇美博物館被譽為國際級的藝術殿堂，不僅西洋典藏豐富，更以宏偉的建築特色遠近馳名；入冬之後，太陽升起的位置偏南，攝影玩家們抓準取景角度後，再配合氣候條件，奧林帕斯橋上的「阿波羅（APOLLO）」雕像也玩出「懸日」趣景，引人矚目。

攝影愛好者楊明盛提到，阿波羅為希臘的太陽神，進入奇美博物館廣場時，就佇立在奧林帕斯橋上的右側，冬至前後，日出軌跡逐漸往南偏移，目前正好可以與雕像的肢體重疊，只要抓準時間點，且設定好加強暗部曝光，就有機會拍出趣味的場景。

請繼續往下閱讀...

楊明盛表示，若無雲層遮蔽，可以拍到橘紅色的大圓，喬好角度，就能構築出阿波羅玩懸日的創意效果，尤其與右手部位重疊時，像是「太陽神要丟太陽球」，畫面有趣。

楊明盛說，根據太陽升起的移動軌跡預判，阿波羅玩懸日的畫面進入倒數，僅剩3、4天的時間，接下來將會被南邊保安里的居民建築擋住，有興趣拍攝的人要把握時機。

楊明盛也指出，不僅阿波羅拿太陽，被稱為眾神之后的「希拉（HERA）」雕像，目前也能玩懸日，落點在右手所持的權杖上，猶如提著大燈泡，同樣有趣，建議民眾可以嘗試取景、拍攝一下。

抓準角度後，也能拍出眾神之后「希拉」的懸日趣景。（楊明盛提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法