為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「讀」家好禮！竹縣馬年限量創意春聯與紅包袋 1次借10本書就能兌換

    2026/01/21 08:03 記者黃美珠／新竹報導
    馬上就春節了，新竹縣政府文化局今年把書香跟創意春聯等綑綁，鼓勵大家多多借書閱讀，就有機會拿到免費的創意春聯和紅包袋。（取自竹縣府官網）

    馬上就春節了，新竹縣政府文化局今年把書香跟創意春聯等綑綁，鼓勵大家多多借書閱讀，就有機會拿到免費的創意春聯和紅包袋。（取自竹縣府官網）

    迎接馬年春節，新竹縣政府文化局看準很多人開始著手收集創意春聯和紅包袋，準備分送親友。所以從即日起到2月8日，把創意春聯與紅包袋跟書香綑綁，在縣內各公共圖書館推出名為「閱讀滿滿福氣連連」的限量紅包袋與創意春聯兌換活動，當天只要1次借滿10本書以上，就能參加兌換，每人、每款限領1次，換完為止。

    縣府文化局長朱淑敏說，縣內各公立圖書館把應景的「福」字春聯、「好柿連連」春聯以及紅包袋，跟閱讀活動「送作堆」，想讓大家過年一樣離不開書香。

    所以在活動期間，不含視聽資料在內，當天1次借書達10本的人，就能兌換限量的紅包袋和創意春聯。其中「福」字春聯從即日起兌換到下週日（25日）為止；「好柿連連」春聯從下週二（27日）起兌換到2月1日。紅包袋則從2月3日起兌換到2月8日，兌換地點有文化局圖書館與13鄉鎮市的圖書館。

    另外，2月7日在縣府大廳也將有「馬上幸福迎豐年 竹縣春聯揮毫贈送活動」，屆時會有18名縣內書法名家當場揮毫，提供多款傳統或創意特色春聯供索取。

    至於全國年畫首獎得主陳永欽、曾雪梅，當天也會到場提供馬年的版印年畫、特色紅包袋給來客拓印，讓大家自己DIY後再分送親友。

    「好柿連連」創意春聯的兌換日期，從下週二（27日）起兌換到2月1日。（取自竹縣府官網）

    「好柿連連」創意春聯的兌換日期，從下週二（27日）起兌換到2月1日。（取自竹縣府官網）

    新竹縣政府文化局推出的馬年「福」字春聯，率先從即日起到下週日（25日）提供「蛀書蟲」們兌換。（取自竹縣府官網）

    新竹縣政府文化局推出的馬年「福」字春聯，率先從即日起到下週日（25日）提供「蛀書蟲」們兌換。（取自竹縣府官網）

    新竹縣政府文化局的馬年創意紅包袋兌換日期從2月3日起到2月8日為止。（取自竹縣府官網）

    新竹縣政府文化局的馬年創意紅包袋兌換日期從2月3日起到2月8日為止。（取自竹縣府官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播