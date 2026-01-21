「讀」家好禮！竹縣馬年限量創意春聯與紅包袋 1次借10本書就能兌換

馬上就春節了，新竹縣政府文化局今年把書香跟創意春聯等綑綁，鼓勵大家多多借書閱讀，就有機會拿到免費的創意春聯和紅包袋。（取自竹縣府官網）

迎接馬年春節，新竹縣政府文化局看準很多人開始著手收集創意春聯和紅包袋，準備分送親友。所以從即日起到2月8日，把創意春聯與紅包袋跟書香綑綁，在縣內各公共圖書館推出名為「閱讀滿滿福氣連連」的限量紅包袋與創意春聯兌換活動，當天只要1次借滿10本書以上，就能參加兌換，每人、每款限領1次，換完為止。

縣府文化局長朱淑敏說，縣內各公立圖書館把應景的「福」字春聯、「好柿連連」春聯以及紅包袋，跟閱讀活動「送作堆」，想讓大家過年一樣離不開書香。

所以在活動期間，不含視聽資料在內，當天1次借書達10本的人，就能兌換限量的紅包袋和創意春聯。其中「福」字春聯從即日起兌換到下週日（25日）為止；「好柿連連」春聯從下週二（27日）起兌換到2月1日。紅包袋則從2月3日起兌換到2月8日，兌換地點有文化局圖書館與13鄉鎮市的圖書館。

另外，2月7日在縣府大廳也將有「馬上幸福迎豐年 竹縣春聯揮毫贈送活動」，屆時會有18名縣內書法名家當場揮毫，提供多款傳統或創意特色春聯供索取。

至於全國年畫首獎得主陳永欽、曾雪梅，當天也會到場提供馬年的版印年畫、特色紅包袋給來客拓印，讓大家自己DIY後再分送親友。

「好柿連連」創意春聯的兌換日期，從下週二（27日）起兌換到2月1日。（取自竹縣府官網）

新竹縣政府文化局推出的馬年「福」字春聯，率先從即日起到下週日（25日）提供「蛀書蟲」們兌換。（取自竹縣府官網）

新竹縣政府文化局的馬年創意紅包袋兌換日期從2月3日起到2月8日為止。（取自竹縣府官網）

